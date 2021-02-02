幫媽出氣！她怒控嫂嫂根本「驚世駭媳」　網全不挺：你嫁人再說

▲婆婆很愛對媳婦囉嗦。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

男女雙方結婚後，就算沒有和婆婆、小姑住在一起，還是有可能因價值觀不同而不時發生爭執。一名當人小姑的女網友就發文痛批嫂嫂「真的是驚世駭媳」，因為對方總發文暗罵她，且不願時常從台中到台北看婆婆，「台中到台北有很遠嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，多數網友則直呼，「你一定是壞毒菇（姑）」、「原來毒菇（姑）長這樣呀」。

這名當人小姑的女網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上發文表示，嫂嫂雖然封鎖她，但她有很多分身帳號，所以依舊知道對方發文暗罵她，「你不要再發我看了會不爽的文章了！」

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原PO怒指控，當媳婦的人本來就該事事躬親、聽婆婆的話，就算三不五時要求嫂嫂從台中上台北也合乎情理，「台中到台北有很遠嗎？」更何況，她媽只是囉嗦了點、電話多打了些，又沒有怎麼樣，「我祝你以後當人婆婆，兒子一樣娶到壞媳婦，就跟你一樣！」

▲原PO怒罵嫂嫂，但多數網友卻不站在她那邊。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

原PO還稱，即便如此，她哥依舊很疼、很護著嫂嫂，害得她媽必須當自己沒生過這兒子，「真的是驚世駭媳！」原PO也說，既然嫂嫂一直都會關注這個專門「靠北」婆婆的粉專，那希望對方看到貼文後能有自知之明，不要再惹她和她媽不開心。

貼文曝光後，多數網友都覺得有問題的人是原PO，直呼「囉嗦了點、電話打多了一點就是討人厭啊」、「不知這菇（姑）結婚了嗎？很多事很難說，你碰到未必能接受」、「台中到台北很遠」、「你以後更是一個不可理喻的壞婆婆」、「你以為像你一樣閒喔？還三不五時」、「原來『魔』姑是真的存在」、「你都不會嫁人嗎？你說的那些等你嫁人再說」。