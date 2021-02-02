不能裝冷氣「女兒慘變皮膚炎」　婆婆：流汗排毒！網轟爆老公無能

▲女兒出現皮膚炎，婆婆也堅持不裝冷氣！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

不少家庭會安裝冷暖空調，冬天夏天都不怕！不過一名高雄人妻哀號，打從住進婆家，就不曾吹過冷氣，如今孩子出生，出現異位性皮膚炎的症狀，怎料婆婆依舊拒絕裝冷氣，甚至反嗆「流汗可以排毒...」讓原PO相當崩潰。

「有人家裡也是沒裝冷氣的嗎？」一名女網友在臉書《爆怨2公社》大吐苦水，雖然正值冬天，但仍忍不住想抱怨超摳婆婆，多年來遲遲不肯裝冷氣，「夏天其實很熱，尤其我還在高雄」，如今女兒出生，有異位性皮膚炎的狀況，婆婆聞言，竟回應「流汗可以排毒...」

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無奈原PO好說歹說，婆婆思想依舊頑固不化，「溝通了老半天還是講不贏她」，偏偏老公忙於工作，完全不管婆媳兩人的戰爭，加上礙於私人因素，目前也無法搬離婆家。

文章曝光 後，底下網友一致建議硬起來，「跟老公拿錢裝冷氣，然後霸氣的跟婆婆說，從今天開始，全家水電費都我繳」、「自己買吧，說抽中的，快趁現在尾牙季」、「買一台移動冷氣放在房間，她問就說是除溼機」、「自己出錢裝在自己房間，再加個獨立電錶，一塊錢都不要欠她，看她還叫什麼」、「夏天就帶女兒回娘家避暑，等換季再回婆家」。

▲有苦主討拍，婆婆直接把插頭剪壞！（圖／翻攝靠北婆婆2.0）



另一派網友大罵，「小孩是有要排什麼毒？高雄沒冷氣對小孩也太殘忍！小孩體溫本來就比成年人高」、「我猜要是生兒子的話，妳婆婆就買了，南部的很多還是重男輕女」、「老公無能、老婆不自力自強能怎樣？那就繼續熱下去啊」。

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