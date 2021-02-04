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忙到沒空吃飯！婆婆笑回「當媽都這樣」　親媽一霸氣舉動暖哭她

▲小孩,幼兒,小朋友,寶寶。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲她帶著小孩出門辦事，忙到午餐都來不及吃，還要接待婆家人來訪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

婆婆與親媽就是有些不同。一名女網友分享經驗，指她日前忙到沒時間吃飯，住別處來訪的婆婆則對她說「當媽的都這樣！」讓她只能尷尬笑笑，洽巧當天她的媽媽也來家中探望，但媽媽來了之後一連串超暖舉動，讓原PO瞬間落淚，直呼「在媽媽心裡，我還是那個長不大的孩子。」

一名女子在臉書社團《女人靠北專區》發文表示，日前她揹著女兒出門到處辦事，忙得沒時間吃午飯，同時間她接到婆婆的電話說，親戚吃完飯想來家裡看孫女，沒多久他們便來家中作客。期間舅媽問了她一句「吃了嗎？」原PO回說「還沒，剛剛出門辦事，等等隨便用來吃。」不料，婆婆聽到後，竟笑笑的回應說「唉呦，當媽媽的都是這樣，沒有時間好好吃飯的」，讓她只能尷尬的笑笑。

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沒過多久，原PO的母親也恰巧說要來看孫女，然而當她開門時，卻看見媽媽手上拿著一袋水果、一個鐵便當和保溫罐，並表示「我知道妳一定忙孩子沒時間吃飯，這些是我為妳煮的，湯要喝，我一大早去市場買雞肉燉的，妳趕快吃，我來顧孩子。」讓原PO眼淚瞬間流下，直呼「原來，在媽媽的心理我還是那個長不大的孩子。」

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「這就是婆婆和媽媽的不同！如果換做是老公就不一樣了…婆婆立馬帶便當給老公吃」、「女兒永遠是媽媽的寶」、「所以女兒跟媳婦還是有不同的」、「還是自己的媽媽最好」、「只有自己的媽才知當媽的辛苦，才會捨不得自己的女兒當媽的辛苦」。

▲。（圖／翻攝自臉書／女人靠北專區）

▲網友留言，一致認為還是親媽最好。（圖／翻攝自臉書／女人靠北專區）

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