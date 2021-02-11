林口改善交通設圓環反引亂象　議員親會勘：以用路人感受為優先

▲林口新設圓環截直取彎設計讓民眾反彈。（圖／翻攝自林口大家庭）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區民族路與仁愛二路原先設計不良，造成交通事故頻傳，交通局日前彙整當地居民意見，採截直取彎的圓環方式改善，不料卻越改越差，民眾反應「晚上視線很差，真的很容易逆向撞進去」、「到底是誰設計的？」市議員陳明義親自會勘，表示道路設計應以用路人感受為優先。

該處原路段經常因為車速過快，導致發生車禍意外，交通局彙整資訊後決定以圓環方式改善交通工程因應，但臉書「林口大家庭」民眾就留言討論「設計超爛」、「原本的動向沒問題，有問題的是人」、「一堆逆向車超危險的、彎道也很難開」。

▼議員陳明義到場會勘。（圖／記者陳豐德翻攝）



不過也有人讚聲圓環設計得挺好，「做圓環來降低車禍量也是不錯」、「圓環的設計本身就是為了讓你們慢慢行駛而設計的，會衝撞上去就是因為速度過快」。相關單位決議縮小槽化島尺寸並加寬車道寬度，未來還會加強照明及指引，以兼顧行車安全及便利。

市議員陳明義日前會勘後表示，交通道路工程、號誌設計應回歸初心，以用路人感受為優先，要能讓人清楚知道怎麼通行，而不是越改越糟。

他的新服務處在旁邊透過空拍機長時間觀察，發現非常多民眾因標誌不明而逆向行駛，更有人車速過快差點撞上，倘外地車到本地，非常容易因不熟路況而發生交通事故，陳明義議員表示會持續彙整地方民眾共識，並持續監督交通局落實改善。

▼由於標示不佳以及晚間明亮度不足，讓民眾經常逆向誤闖。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困