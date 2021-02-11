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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東森寵物雲太好買　蔡英文掃年貨一推車全都露

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥
◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陳家祥

農曆新年到來，總統蔡英文暫時放下繁雜的國政，特別前往《東森寵物雲》，幫家中的5隻毛寶貝買年貨。

在第一次逛寵物店的過程中，蔡英文買了許多有益毛小孩健康的肉泥、零嘴與鮮食，滿滿一推車的戰利品，還不忘幫貓咪添購新衣，要回家讓領養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru，以及常在媒體曝光的貓咪想想、阿才，過個溫暖的好年。

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，不得使用相關系列照片！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文替家裡的毛小孩們採買一推車的年貨。（圖／記者林敬旻攝）

看到《東森寵物雲》實體門市裡琳瑯滿目的寵物用品與食物，讓蔡英文在結帳時笑說，「原來貓狗吃的東西有這麼多！」

《東森寵物雲》目前有百家實體門市遍布全台，提供用品量販、健檢、專業美容等食衣住行各層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧。

蔡英文此次造訪的是《東森寵物雲》位於新北市的新莊店（新莊區中正路2號），除了逐一參觀店內的愛心認養小棧、森寵動物醫院、美容區、水族區，最讓蔡英文期待的，還包括莫過於照護毛小孩食衣住行的食品區與用品區。

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，不得使用相關系列照片！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／記者徐文彬攝）

▲《東森寵物雲》的商品琳瑯滿目，讓蔡英文逛得非常盡興。（圖／記者徐文彬攝）

掃貨過程中，蔡英文一邊推著推車，一邊聽寵物雲的同仁說明，身為稱職「貓奴」的她，首先幫蔡想想、蔡阿才挑了不少脆餅、肉泥，想知道自己的貓咪到底喜歡吃哪一種零食。

另外，蔡英文也買了《東森寵物雲》開發的「RICO芮可紅無膠鮮餐包」，無添加人工膠類、香料、防腐劑等，講究食材原味，且不含穀類、大豆等，易敏感的毛小孩也能安心食用。

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，相關系列照片皆不得使用！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。無膠貓罐頭。（圖／記者林敬旻攝）

▲「RICO芮可紅無膠鮮餐包」無添加人工膠類、防腐劑等，是寵愛毛孩的好選擇。（圖／記者林敬旻攝）

值得一提的是，外界對蔡英文喜愛寵物的印象多半停留在「愛貓人士」階段，但其實她對家中三隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru的照顧也是無微不至。

買完了貓咪愛吃的肉泥、零食，蔡英文也特別挑了鯊魚軟骨，希望保護狗狗的關節，尤其她家中的3隻退役導盲犬屬於大型犬，更需要補充營養。

為了不讓Bunny、Bella、Maru覺得主人偏心，蔡英文也挑了低脂、低敏、無添加的天然零食，以及對腎臟負擔低的凍乾零食等，希望讓狗狗吃得健康沒負擔。

蔡英文笑著說，「我們那三隻大狗，都不知道是什麼東西，一下吞下去就沒有了，三隻大的拉布拉多」。但在邊逛邊買的過程中，蔡英文對於《東森寵物雲》開發的「綿綿雞腿」也相當感興趣。

「綿綿雞腿」主打用水蒸煮的方式調理，整隻雞腿從外面的肉到裡面的骨頭，都非常非常軟嫩、一捏就碎，不必擔心狗狗在享用過程會噎到，而羊肋排則是能讓狗狗在啃食的過程中，就可以讓牙結石、牙垢脫落。

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，相關系列照片皆不得使用！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。綿綿雞腿 犬用零食。（圖／記者林敬旻攝）

▲綿綿雞腿煮到連骨頭都一咬即碎，是《東森寵物雲》的熱門商品。（圖／記者林敬旻攝）

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，不得使用相關系列照片！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／記者林敬旻攝）

▲低脂牛肉片也大受飼主歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

聽完寵物雲的同仁說明，蔡英文也迫不及待地說，「這可以多買一點，過年時候可以給牠們當年夜飯！可以一次買個10支」。

除了毛小孩的食物與零食，蔡英文的推車裡也裝了不少保健食品，希望家裡的毛小孩在年紀漸長的同時，得到額外的營養補充。她特別挑了《東森寵物雲》最熱銷的「益身好罩」，可以調理貓、狗的腸胃，避免軟便、便秘問題。

另外，她也選了《東森寵物雲》與生技公司共同開發的「Dr系列」保健食品，希望強健毛小孩關節、穩定毛小孩情緒。

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，不得使用相關系列照片！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／記者林敬旻攝）

▲《東森寵物雲》開發的「Dr系列」保健食品，能穩定毛小孩情緒。。（圖／記者林敬旻攝）

為了不讓毛小孩受到冬季寒冷低溫的侵襲，蔡英文在購物過程中，也特別挑選時下流行的法藍絨衣物 。為了找材質兼顧輕薄與保暖的寵物衣，蔡英文行前還先量測過2隻愛貓的身型尺寸，細心的程度讓在場者直接感受到總統對於毛小孩們的貼心。

在結帳前，蔡英文看到把PH值設計在6.2到7左右，適合狗狗皮膚專用的濕紙巾，也一併地把這個產品直接放到推車裡。

讓眾人感到驚訝的是，當蔡英文在結帳時，由於櫃台一旁的愛心認養區不斷有貓咪喵聲傳出，馬上也吸引到蔡英文的注意，她忍不住上前再度關心，還彎下腰和貓咪進行對話，希望減緩貓咪焦躁的情緒，再一次展現總統私底下跟寵物相處時的形象，其實和所有的「貓奴」一樣，都是擁有無限大的愛心。

禁止使用！！！2月11日晚間1800前，不得使用相關系列照片！！！▲▼總統蔡英文參訪《東森寵物雲》，東森集團總裁王令麟親自接待。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文也挑了不少寵物用衣物，讓家中毛孩在寒冬中不會著涼。（圖／記者林敬旻攝）

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