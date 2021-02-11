錢滾錢！開工紅包秒花斷財路　多一步驟好運翻倍



▲期待今年的紅包有多少錢！（圖／記者林懿捷攝）



社群中心／林懿捷



農曆新年將到，華人的重要習俗「送領紅包」令人為之雀躍，紅包象徵著喜事臨門、財運亨通，但不管是包紅包、還是送紅包，都有禮俗與禁忌，開工紅包一拿就花掉，還可能招來破財危機！ETtoday社群中心整理出7項紅包的重要禮儀與使用時機，讓大家不失禮節又開心。

紅包袋一定要用新的

全新的紅包袋，代表新年新氣象，如果拿舊的或是二手的，有著喜氣已被前一位拿走的感覺，不是很吉祥；如果紅包款式上有生肖圖案更要注意，像是今年為「牛年」，假若用了去年「鼠年」的紅包，不只丟了面子，還讓收到的人有運氣減弱的感受。

一定要用新鈔

閃亮亮的新鈔，讓收的人看了心歡喜，更代表者「新年除舊佈新」，用舊鈔票會有種財氣已過的感覺，對收到的人也不太禮貌。

另外，若想要增加紅包的厚實感，可以將千元換成百元鈔，且鈔票為紅色，看起來也相當喜氣洋洋。

金額要雙數

好運要「成雙成對」，其中「2、6、8」便是最適合的數字，例如「1千2」、「 3千6」、「6千6」、「8千8」都有祝福的意涵。另外，由於「4」是「死」的諧音較不吉利，因此都會避免；而單數也被視為禁忌，且在傳統上，只有喪禮才會包單數，因此要特別注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅包袋不要封口

封口的紅包，代表著只送一次，通常只有婚禮時才需封住，畢竟新年祝福是年年必備的，不封口表示「年年皆有喜氣」！另外，不要把錢摺起來放進紅包袋，以免有種好運折半、財運受阻的感覺。

▲包紅包一定要用新鈔！（圖／記者張一中攝）



給長輩的金額逐年增加

金額要量力而為，不要帶給自己太大負擔，每個人的經濟狀況不同，但記得每年要比前一年高，代表祝福越來越多，若是真無法也至少和前一年打平，千萬別縮水！

此外，給小孩（晚輩）的金額，不能比長輩多，是一種尊重與禮節，給晚輩的金額也要一致不要偏心。

收紅包的禮節

雙手接受對方的紅包，並說聲「恭喜發財」等吉祥話是基本禮貌，而且單手拿紅包，若讓其掉落地上，更是一種漏財象徵，也切記不要當著對方的面拆開，因為那是極為失禮的。

不要馬上花掉

當除夕夜拿到紅包，可將其放在枕頭下「壓歲」，等到初五後把錢存到自己的銀行戶頭，當作「發財金」能獲得招財效果！而且一拿到紅包就花掉，可是會帶來漏財呢！

領到公司或主管發的開工紅包，同樣謹記別立即花掉，建議存到薪資帳戶或等元宵過後再做運用，也可以將其放在抽屜裡，提升整年事業運。

▼紅包要用雙手拿才有禮貌喔！（圖／記者林懿捷攝）