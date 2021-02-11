北市布局「歌喉戰」開打　高嘉瑜《煎熬》尬蔣萬安…男童爆哭了

記者黃巈禾／台北報導

下一屆台北市長選舉還沒開打，先來一場歌喉戰。去年12月台北市大直地區舉辦社區歲末晚會，許多政治人物共襄盛舉，包括國民黨立委蔣萬安、民進黨立委高嘉瑜都登上獻唱，但就在高嘉瑜賣力接唱《說愛你》時，問一旁男童「好聽嗎？」結果男童當場爆哭，頓時讓高嘉瑜傻眼。

蔣萬安獻唱招牌歌曲周杰倫的《告白氣球》，黃珊珊選唱周華健的《朋友》，而高嘉瑜首先獻唱難度相當高的李佳薇《煎熬》，一旁還有小朋友一同站在舞台隨音樂擺動。由於該歌曲需要飆高音，高嘉瑜一度爆音，還自嘲「我選錯歌了啦」，最後仍把整首歌唱完，還說「我覺得人還是不要不自量力」。

▲高嘉瑜獻唱《煎熬》。（圖／東森新聞）

接著，高嘉瑜接力演唱蔡依林的《說愛你》時，蹲下來詢問身旁的男童「好聽嗎？」未料這位小朋友當場大哭，讓高嘉瑜傻眼。面對失控爆哭的小朋友，高嘉瑜笑著打圓場表示「怎麼啦？太好聽了是不是？」

不少網友驚嘆「哪裡來的勇氣唱這首歌，名符其實煎熬」、「唱得真好，把煎熬兩個字唱得淋漓盡致，聽得我都把音量調到最小，原唱都沒讓我這麼煎熬」、「看著孩子們想哭又不敢哭，想走又不敢走的樣子，可愛極了」、「我不敢開聲音，怕嚇到」、「歌聲就跟現實一樣撕心裂肺的煎熬」、「還是唱隱形翅膀比較好」。

另外，高嘉瑜出席內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會，也獻唱招牌歌曲《隱形的翅膀》，自誇「好聽啦吼！如果比歌聲的話，我應該是今晚的第一名啦，好不好？謝謝大家！啊如果靠歌聲就可以選市長的話，我應該也會高票當選」。她還大方加碼安可曲，現場清唱一段《煎熬》，開始賣力飆高音，唱完後她自嘲「圓山飯店很牢固，不然被我唱到垮，這個很重要，好不好」。