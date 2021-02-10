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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨超強美女陣容看這邊！　唱歌、cosplay、口譯各有所長

▲▼高嘉瑜、賴品妤、連翊婷。（合成圖／記者屠惠剛、黃克翔攝、連翊婷提供）

▲高嘉瑜、賴品妤、連翊婷。（合成圖／記者屠惠剛、黃克翔攝、連翊婷提供）

記者蕭羽耘／綜合報導

近年來政壇出現許多女力，不僅外型亮眼，個人表現也非常優異，總能引起各界關注。《ETtoday新聞雲》整理民進黨3位各具特色的美女，她們實力不在話下，網路上討論度更是居高不下，有人歌聲奇特、有人擅長角色扮演，甚至是難度超高的口譯也難不倒。

▲▼高嘉瑜舉辦票選活動，網友喜歡妹妹頭的她。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜。（資料照／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜
出生年月日：1980年10月17日（41歲）
暱稱：港湖女神、港湖胖虎
現任：立法委員
曾任：台北市議員、國民大會代表

立委高嘉瑜初入政壇時，曾擔任民進黨秘書長羅文嘉的特助，2011年當選北市議員，並高票連任3屆。2020初次挑戰立委選舉，在港湖區對上國民黨候選人李彥秀，以7千票之差勝選，打破2008年以來最高票（125,138票）、過半當選等兩項紀錄。

除此之外，高嘉瑜自2020年當選立法委員後，話題不斷，只要開口唱歌，就搏盡媒體版面，也因此獲得「港湖胖虎」的稱號。前陣子，高嘉瑜也因雜亂無章的臥室照，討論度居高不下，甚至連剪頭髮都有超高的關注度，人氣不容小覷。

▲▼賴品妤超短髮，瞬間長長。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

▲賴品妤超短髮，瞬間長長。（合成圖／記者湯興漢、屠惠剛攝）

賴品妤
出生年月日：1992年3月2日（28歲）
暱稱：總一、太陽花女戰神
現任：立法委員
曾任：台陽花學運領袖之一、社運團體參與者

賴品妤自2012年起，開始參加許多學生運動，曾擔任黑色島國青年陣線幹部，後為太陽花學運領袖之一。年僅28歲的賴品妤是立法院本屆最年輕立委。賴品妤從民進黨宣布提名記者會中，因深深一鞠躬懇請各界支持，但長髮卻意外卡在麥克風上，甚至連mic套都被「連根」拔起，自此成為媒體追逐焦點。

外表亮眼、有cosplay興趣的她，更是媒體相爭報導的焦點，她在2021年的開始，公開《鬼滅之刃》蝴蝶香奈惠扮相圈粉無數。值得一提的是，2020年賴品妤遭週刊跟拍，意外曝光與苗栗議員曾玟學的戀情，「品學戀」大獲好評，許多網友超愛小倆口放閃。

▲連翊婷擔任國際記者會口譯。（圖／翻攝連翊婷IG）

▲連翊婷。（圖／翻攝連翊婷IG）

連翊婷
暱稱：脫裙女孩
曾任：國際記者會口譯、蔡英文競選連任辦公室發言人

神似女星「張鈞甯」的正妹翻譯官連翊婷，在2020年初，蔡英文以817萬票連任成功，當選國際記者會就是由她擔任翻譯，輕柔聲音與亮眼外型，被不少網友認為神似藝人「張鈞甯」；選後即前往號稱哈佛大學最難申請的「甘迺迪學院」深造。

事實上，連翊婷在擔任蔡英文競選辦公室發言人之前，就在府內工作，主要經營與管理臉書，偶爾會陪同蔡英文跑行程，過去就有一起突襲西門町跟觀光客互動，而陸續被網友討論。

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