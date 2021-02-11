那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

▲婆媳關係是自古以來的難題，「我的婆婆殺了我」一案件後引發外界關注。（示意圖／CFP視覺中國）

記者戴若涵／整理報導

自古以來婆媳關係就是難解的習題，8月間台北市一名張姓媳婦疑似因不堪婆婆長年言語霸凌，以「我的婆婆殺了我」為題在個人臉書上留下一篇控訴文後，便於家中樓梯間上吊輕生亡，此事件引發外界關注。除了此一案件之外，不少惡婆婆欺壓媳婦的案件也在台灣各個角落發生。

●桃園婆婆見媳婦生女寶 狂罵「沒路用」叫兒：娶一個會生的

桃園一名婆婆每個月都會關心獨子與媳婦的做人進度，一心只想抱孫，拚命燉補品讓媳婦喝，終於等來消息，不料，她得知媳婦懷的是女寶後，竟不時洗腦兒子「趕快離婚」、「娶一個會生的」，罵媳婦「生不出兒子」、「沒路用」等語。長期之下兒子也受到了影響，竟對妻子動粗，導致妻子一天內送急診2次。最後媳婦崩潰躲回娘家並提離婚訴訟，法院審理後判准離婚。

▲人妻生女兒被婆婆罵沒路用，老公遭母親洗腦也對妻子動粗。（示意圖／視覺中國CFP）

●苗栗婆婆3F樓梯狠推媳婦 見她爬不起來冷嗆：不要裝了

苗栗一名婆婆因與媳婦相處不睦，不僅指控媳婦是小偷，還趁媳婦從3樓樓梯準備走下2樓時，從後方狠推媳婦一把，導致對方滾落樓梯轉角平台，身體多處受傷，見媳婦倒地不起竟還冷稱「不要裝了」。此舉讓全程目擊的親家心疼不已，質問「剛推人是什麼意思」，兩家人鬧上法庭。台中高分院審理後，依照傷害罪判婆婆拘役35日，得易科罰金3萬5千元。

●台中婆婆知「媳婦買驗孕棒」 懷疑外遇狠甩巴掌

台中一名婆婆見兒子與媳婦吵架，思及平時與媳婦的恩怨情仇，加上得知媳婦購買驗孕棒，懷疑媳婦外遇，非但沒有居中勸和，反倒狠賞媳婦一巴掌，造成對方眼睛受傷。媳婦當場嚇壞，帶著3名子女躲進房間內撥打家暴專線，最後提告。法院審理過後，依照傷害罪判婆婆拘役30日，得易科罰金3萬元。

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