美國人比台灣人「熱愛當兵」　網揭殘忍數據：別被好萊塢騙了

▲美國人是不是很熱愛當兵，在網路上引發了熱烈的討論 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

不論是從國際媒體的新聞報導，或是從好萊塢電影認識的美軍，美國人熱愛從軍、以當兵為榮的價值觀相當深植人心，與台灣人當兵只是盡義務「還債給國家」的觀念大不相同。就有網友在PTT八掛板發問，美國人是不是很熱愛當兵，引發了許多網友的討論。

原PO發文表示，兩岸和平的時代，台灣人都沒有什麼人想當兵了，美國人當兵可是真的要打仗，很可能會死在戰場的，可是美國人好像很熱愛當兵，以能當兵為榮，有沒有八卦？

網友在推文中表示，「榮譽感不同」、「榮譽感、英雄主義」、「地表最強的軍隊，台灣要比什麼」、「地位跟薪水都高，反觀台灣，軍人被叫米蟲」、「美國唸大學很貴，當兵念大學有補助」、「認真回答有些美國人還真的渴望上戰場那樣合法殺人」、「幫你念大學，讓你有錢到到處買跑車 why not」。

但是也有一位美國鄉民分析指出，在網路上找到官方的統計數據，美國社會流民約占總社會人口0.2%，而流民人口是退伍軍人的比率大概是9%，流民佔所有美國退伍軍人比率大概是2.1%左右其中大概98%都是單身。

▲美軍某種程度上，也提供了美國底層社會出身人士一個翻身的出路。（圖／路透）



美國鄉民表示，他本身認識幾位美軍士兵，其中一位就是一個「美國8+9」，一出生就被丟掉的孤兒，一路在社福機構混到高中畢業，後來就去從軍了，並且成為教育班長，這是他見過最熱愛美軍的人；另外還有一位家中世代務農，離開家鄉唯一的辦法就是從軍，後來當招聘人員，過著每天穩定上下班的生活；其他也有街頭混過，吸過毒的人去當兵，從軍之後被勒戒，但是一旦被發現再度吸毒，就送軍法踢出軍中。

美國鄉民強調，美軍沒那麼好進入，再爛也要有個高中學歷，體能中上，體檢合格，不過重，沒犯罪紀錄才能加入，美軍也給了底層社會的人群一個出路，「我認識最好的士兵，很多就是所謂的底層出身」。

▲因為好萊塢電影宣傳夠力，讓很多美國人願意從軍。（圖／路透）



至於為什麼美國愛當兵，美國鄉民認為，「因為宣傳夠力吧」好萊塢也是三不五時就有軍事大片，二戰題材的電影也是長青樹。這些營造出美軍實力堅強的印象，人總是慕強，成為美軍，加入印象中最強的軍隊，對很多人來說是件很熱血沸騰的事，「去當美軍的多少有些屁孩性格」。