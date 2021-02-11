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「等登登」猜一首歌！網全笑翻：酷斯拉配樂嗎...釣出高手解答

▲▼聽音樂,放鬆,耳機,練歌,唱歌。（圖／pixabay）

▲原PO聽到一首歌想不出歌名。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，在超商聽到一首很好聽的歌，很想知道是哪一首歌，但是怎麼找都找不到，詢問隔壁座位的人，對方還以為他是來搭訕，因此PO文詢問大家，還附上六大歌曲的線索，其中一個線索是旋律「等等等，登登登，等登登，登登等等，等等等」，讓許多網友笑翻，直呼「到底在等什麼啦！」

該名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，在超商聽到一首很好聽的歌曲，可是怎樣都找不到是哪一首歌，還跑去問坐在旁邊的陌生女生，「那人以為我要搭訕她，單純看她表情她是知道的，但結果也沒告訴我」，因此PO文詢問網友們。

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他列出該歌曲的6大線索：
1.因為全家很吵，所以歌聲也聽不清楚
2.是蔡依林唱的
3.歌詞有-我只想 什麼什麼
4.是慢歌，很久前的歌了，貌似還有點哀怨
5.旋律大概是 等等等 登登登 等登登 登登等等 等等等
6.不是檸檬草的味道，不是倒帶

▲Spotify,音樂,聽音樂。（圖／Pixabay）

▲沒想到竟然有超強網友找出歌曲。（示意圖／Pixabay）

沒想到真的有網友靠著這些線索找出正確解答，就是蔡依林的「怕什麼」，許多網友直呼「真的太神了」，「我整個還在狀況外，已經有廢友找到，真是讓我見識到了廢友的強大了」、「所以我說，除了讓阿嬤復活之外大概沒啥事情是不可能的了」、「太扯了，這樣也能猜到」。

此外，許多網友看到第五點時全都笑瘋，「旋律我要笑死」、「旋律是酷斯拉配樂嗎」、「你那是賭神出場的節奏吧」、「怎麼聽都沒有等等等」、「到底要幾個登啦，人家五燈獎也才5個燈」。還有網友提供找歌曲的方式，「Google寫部分歌詞也會有」、「以後可以稍微記歌詞，上網查就有了！打出歌詞」、「有聽到不錯的音樂可以用Shazam」。

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