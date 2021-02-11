看到路上有警察「會有人慣性避開嗎？」　網分析心理吸熱論

▲原PO好奇有沒有人看到警察就躲。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

過年期間，路上就會出現不少指揮交通的警察，而很多人看到警察，通常會有的反應就是沒反應，畢竟不做虧心事，從警察身邊經過也沒什麼。但就有網友在PTT的Gossiping上發文，說他聽說有些人看到警察會慣性避開，不見得是有做壞事，只是一種身體的本能反應，好奇問卦「有人會看到警察就習慣性避開嗎？」

這位網友文中表示，「有這麼一句話，『沒做壞事，幹嘛怕警察盤查搜身？』」，說他不太認同這句話，因為警察本來就是不能想搜就搜的。原PO接著說，只是他很好奇，因為聽說「有些人看到警察，會習慣性的避開，好像身體本能反應一樣，但不見得是有做壞事」，想知道這是為什麼。

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貼文一出，網友就紛紛留言，「看到主管、看到老闆就想躲遠遠的吧」、「結果現在30歲了 從小到大每次路上碰到警察都被當空氣，唯一一次被警察叫住，是我踩到鞋帶滑倒，他們問我要不要幫」、「不會避，沒幹壞事怕啥」、「我也會稍微避開，即便沒有違規也不是通緝犯，因為他們有帶槍RRR！」

也有人猜測可能的原因，「從小被長輩嚇說再哭就叫警察把你帶走，遇到警察當然會怕」、「怕麻煩而已，一堆刑訴有夠差的，找到的證據都不能用」、「我會避開的原因是有一個，機車剛好暫停在紅線上」、「一直走過來，不知道是用眼神要你趕快走？還是在想到底要不要開單。」