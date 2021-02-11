　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8辣妹表演「人體吊燈」！5秒後扣環斷了…急墜6米　4千人目賭嚇壞

▲美國林格林兄弟、巴納姆與貝利馬戲團（Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus）特技演員表演意外。（圖／翻攝自YouTube／alyssa）

▲美國8名特技女演員表演「人體吊燈」，登場5秒就從6公尺高空墜下。（圖／翻攝自YouTube／alyssa）

記者吳美依／綜合外電報導

美國8名馬戲團特技女演員前往羅德島州，表演「人體吊燈」（Human Chandelier），未料才登場5秒，就因金屬扣環斷裂，當場摔落20英尺（大約6公尺），導致嚴重骨折或脊椎受傷。現場將近4000名觀眾目睹意外，其中還有許多雙親帶著孩子。

綜合《每日郵報》、《波士頓環球報》報導，這場意外發生於2014年5月。林格林兄弟、巴納姆與貝利馬戲團（Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus）遠從佛州來到羅德島州Dunkin' Donuts Center，未料發生意外。8名特技演員利用頭髮懸掛在支架與繩索之上，她們摔落後全都身受重傷，也波及地面上一名工作人員。

特技演員們當時也召開記者會，說明情況。34歲的保加利亞裔演員梅德羅斯（Viktoriya Medeiros）戴著護頸、坐在輪椅上，她含淚表示，如今還能活著真的非常幸運，「我們都受了重傷，一些人還需要接受很多手術」。

26歲的巴西裔演員科絲塔（Dayana Costa）戴著護頸，手臂內裝著鋼釘，坐在電動椅上出席。她的復健之路使得家人生活停擺，如今沒有器具輔助無法生活，「我們在每天數小時的物理治療中，重新學習使用雙手、手臂與頸部」。

美國勞工部（DOL）職業安全與健康局事後調查指出，特技演員們的重量使得金屬扣環不堪負荷，指控馬戲團的母公司菲爾德娛樂（Feld Entertainment Inc）「嚴重」違反行業慣例，處以最高額的7000美元（大約新台幣19.6萬元）罰款。馬戲團方面也表示願意採取更多安全措施，但已經於2017年解散。

8名特技演員2016年起訴羅德島會議中心管理局（RICCA），經過多年抗爭，獲得保險公司賠償5250萬美元。律師曼德爾（Zachary Mandell）於2020年12月21日證實和解，「這是一個很棒且公正的結果」他透露，8名當事人之中，許多人至今仍承受著「改變一生」的傷勢，但礙於醫療隱私法，無法透露更多細節，「有了這份和解協議的協助，客戶們將能夠獲得有意義的復原」。

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
命理師掛保證！除夕夜1招「輕鬆招財」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8辣妹表演「人體吊燈」！5秒後扣環斷了…急墜6米　4千人目賭嚇壞

疫苗接種集中10個富國　譚德塞：目前的接種策略「自欺欺人」

首爾百貨公司崩塌！他回憶「老闆怒吼」救一命...不幸還是發生了

專殺「年輕背包客」！恐怖殺人魔4年狠滅7條命　獄中剁小指求上訴

史上最長的日本甲子園大戰　僵持5小時打到記分板都不夠用！

快訊／紐西蘭北部羅雅提群島爆規模7.6極淺層地震　已發布海嘯警報

海尼根宣布「裁員8000人」　疫情封城慘賠289億美元

美國表態支持WHO「武漢調查報告」　將根據自家情報下定論

日本潛艦「蒼龍號」碰撞香港貨輪　防衛省曝初步調查結果

10歲女童遭阿姨「水拷問」！頭浸浴缸喝水慘死　她辯：失足跌進去

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

8辣妹表演「人體吊燈」！5秒後扣環斷了…急墜6米　4千人目賭嚇壞

疫苗接種集中10個富國　譚德塞：目前的接種策略「自欺欺人」

首爾百貨公司崩塌！他回憶「老闆怒吼」救一命...不幸還是發生了

專殺「年輕背包客」！恐怖殺人魔4年狠滅7條命　獄中剁小指求上訴

史上最長的日本甲子園大戰　僵持5小時打到記分板都不夠用！

快訊／紐西蘭北部羅雅提群島爆規模7.6極淺層地震　已發布海嘯警報

海尼根宣布「裁員8000人」　疫情封城慘賠289億美元

美國表態支持WHO「武漢調查報告」　將根據自家情報下定論

日本潛艦「蒼龍號」碰撞香港貨輪　防衛省曝初步調查結果

10歲女童遭阿姨「水拷問」！頭浸浴缸喝水慘死　她辯：失足跌進去

8辣妹表演「人體吊燈」！5秒後扣環斷了…急墜6米　4千人目賭嚇壞

亞洲小姐選美冠軍踢人影片爆紅！　竟是前塞爾維亞跆拳國手

停辦剃羊毛秀？洪孟楷舌戰馮世寬　1句「問過羊的意願嗎」網熱議

重案回顧／狠心嫂殺小姑還造塚封屍！庭上哭求：給我改過自新機會

戀愛是生活重心　林映唯渴望歸屬感「初戀就想嫁」

疫苗接種集中10個富國　譚德塞：目前的接種策略「自欺欺人」

老實就賺不到錢？遇代銷「最後一間」話術　苦主惱：該怎麼談價

林書豪G聯盟首秀砍18分5助攻　勇士開幕戰仍5分吞敗

小二數學題「全班只有6人對」！年輕媽答錯傻眼　千人挑戰中招了

老車也來電！TOYOTA Land Cruiser 70純電版崎嶇礦山越野

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

國際熱門新聞

外送員日走10km送餐！男大生苦撐家計引網友同情

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

羅雅提群島爆規模7.6極淺層地震　已發布海嘯警報

女大生點Uber被偷吃！外送員開口就喊「親愛的」

首爾百貨公司崩塌！他回憶「老闆怒吼」救一命

僵持5小時！史上最長的日本甲子園大戰

海尼根宣布「裁員8000人」　慘賠289億美元

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「驚悚做法」

校長誘姦14歲少女！校內逞慾「放學還要電愛」

10歲女童遭阿姨「水拷問」！她辯：失足跌進去

WHO稱新冠非武漢起源！CNN：中國在自我辯護

更多熱門

相關新聞

美國：支持WHO武漢調查　但會照情報體系評估結論

美國：支持WHO武漢調查　但會照情報體系評估結論

世界衛生組織（WHO）專家小組遠赴武漢進行1個月的溯源調查後，於9日召開記者會表示，新冠病毒（COVID-19）不太可能是從中國實驗室中外洩而來，並且對於病毒是否從中國起源，也沒有任何結論。對此美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，支持WHO武漢調查報告結果，但是最後還是會根據自家情報體系，與盟友提供的情報做出結論

美樂透這幾個數字最夯　專家曝中獎技巧

美樂透這幾個數字最夯　專家曝中獎技巧

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

白宮：將進行獨立審查WHO調查結果

白宮：將進行獨立審查WHO調查結果

醫拒開鴉片類藥物　美老翁持槍衝診所掃射釀1死4傷

醫拒開鴉片類藥物　美老翁持槍衝診所掃射釀1死4傷

關鍵字：

北美要聞羅德島州馬戲團特技演員

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面