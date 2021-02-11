8辣妹表演「人體吊燈」！5秒後扣環斷了…急墜6米　4千人目賭嚇壞

▲美國8名特技女演員表演「人體吊燈」，登場5秒就從6公尺高空墜下。（圖／翻攝自YouTube／alyssa）

記者吳美依／綜合外電報導

美國8名馬戲團特技女演員前往羅德島州，表演「人體吊燈」（Human Chandelier），未料才登場5秒，就因金屬扣環斷裂，當場摔落20英尺（大約6公尺），導致嚴重骨折或脊椎受傷。現場將近4000名觀眾目睹意外，其中還有許多雙親帶著孩子。

綜合《每日郵報》、《波士頓環球報》報導，這場意外發生於2014年5月。林格林兄弟、巴納姆與貝利馬戲團（Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus）遠從佛州來到羅德島州Dunkin' Donuts Center，未料發生意外。8名特技演員利用頭髮懸掛在支架與繩索之上，她們摔落後全都身受重傷，也波及地面上一名工作人員。

特技演員們當時也召開記者會，說明情況。34歲的保加利亞裔演員梅德羅斯（Viktoriya Medeiros）戴著護頸、坐在輪椅上，她含淚表示，如今還能活著真的非常幸運，「我們都受了重傷，一些人還需要接受很多手術」。

26歲的巴西裔演員科絲塔（Dayana Costa）戴著護頸，手臂內裝著鋼釘，坐在電動椅上出席。她的復健之路使得家人生活停擺，如今沒有器具輔助無法生活，「我們在每天數小時的物理治療中，重新學習使用雙手、手臂與頸部」。

Acrobats hurt in circus accident reach $52.5M settlement https://t.co/HpQq0cPu10 via @MailOnline — Staci Ⓥ (@Staciwuzhere) December 22, 2020

美國勞工部（DOL）職業安全與健康局事後調查指出，特技演員們的重量使得金屬扣環不堪負荷，指控馬戲團的母公司菲爾德娛樂（Feld Entertainment Inc）「嚴重」違反行業慣例，處以最高額的7000美元（大約新台幣19.6萬元）罰款。馬戲團方面也表示願意採取更多安全措施，但已經於2017年解散。

8名特技演員2016年起訴羅德島會議中心管理局（RICCA），經過多年抗爭，獲得保險公司賠償5250萬美元。律師曼德爾（Zachary Mandell）於2020年12月21日證實和解，「這是一個很棒且公正的結果」他透露，8名當事人之中，許多人至今仍承受著「改變一生」的傷勢，但礙於醫療隱私法，無法透露更多細節，「有了這份和解協議的協助，客戶們將能夠獲得有意義的復原」。