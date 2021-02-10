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孩子的紅包收起來？　藝人分享「讓他自己花」錢變大

發壓歲錢、灌輸小孩投資觀，演藝圈富爸爸聶雲、梁赫群、侯昌明（由左至右）頗有心得。

48歲的聶雲、50歲的梁赫群、51歲的侯昌明，是演藝圈有名的富爸爸，遇上農曆年發紅包習俗，平時投資理財有術的他們，藉機建立小孩正確的金錢觀和理財方法，不管是儲蓄、投資或規劃保險，3位明星爸爸各有一套獨到的壓歲錢理財術。

農曆春節不能少的年味，絕對是長輩包紅包、晚輩領壓歲錢。這場每個小孩都期待的年度重頭戲，對家長而言，該包多少？壓歲錢怎麼運用？成了親子間溝通金錢價值觀的難得機會。

教小孩儲蓄　建立金錢觀

有銀行業者統計，歷年農曆春節過後，不少家長們有將壓歲錢回存銀行的需求，因此會有一波幫子女開立銀行帳戶的尖峰潮，很多時候家長也會順勢幫小孩做投資規劃。

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壓歲錢少則百元、多則萬元，這筆錢到底該如何運用呢？3位演藝圈富爸爸頗有心得。聶雲表示，打從大兒子滿13歲後，他鼓勵孩子看理財書，自己也思考在利率極低的環境下，如何讓孩子對投資更有感。如今他的作法是，兒子買股票給建議，投資藝術也支持，賺到賠錢經驗更叫好。

侯昌明有一對寶貝兒女，他從小就灌輸孩子一個道理：錢不是天上掉下來的，要靠自己的本事賺！現在正值國高中時期的孩子，也已經有基金投資觀念，並掌握決策權。

梁赫群45歲才當爸，對他而言，工作再忙，孩子的金錢觀也不能馬虎建立，他常機會教育儲蓄的重要，教兒子壓歲錢從存撲滿做起，也幫孩子規劃完整的保險。

在聶雲（右）家的飯桌上，從公仔到比特幣投資，父子都能開懷聊。

 

聶雲理財小檔案
  • 出生：1972年
  • 職業：主持人、歌手
  • 學歷：美國蒙市加州州立大學
  • 家庭：育有2子1女
  • 紅包理財法：3萬至5萬元內引導投資，即使賠錢也能學到經驗

聶雲放手讓兒子投資　賺到痛經驗最好

比特幣年初飆漲，突破4萬美元創新高，這話題在藝人聶雲家的飯桌上聊開，「我同學有一枚比特幣，是他爸爸送給他的。」興奮說話的是聶雲14歲小兒子Aidan，他對比特幣並不陌生，大人順勢問他願不願意將今年壓歲錢投資在其上，他不加思索就答：「Yes !」

買股很天真　錯誤中學習

同個問題再問一旁16歲的哥哥Nathan，只見他瞧一眼桌上筆電裡的比特幣走勢，冷靜地說：「漲那麼多了，要先等它跌回來吧！」這時聶雲大笑接話說：「兄弟倆個性不一樣，弟弟腦筋轉得快，對錢大方；哥哥已經有買賣股票的經驗，但對錢仍謹慎保守，1個月零用錢3千元不會全花完。至於13歲的妹妹，還看不出金錢投資觀。」

2年前，聶雲的2個兒子受訪，手拿中、英文版理財書分享投資經驗。

學校沒教的理財課，聶雲讓孩子從13歲看理財書《富爸爸，窮爸爸》學起，並且各自拿出壓歲錢和生日禮金實戰投資，前年哥哥Nathan第一次買股，掏3萬元買進一檔傳產股，不到半年就獲利2、3成。去年4月，Nathan看到股價因疫情影響跌回，主動提議再買進，又賺到一成出場。

聶雲笑說：「那檔後頭漲了近1倍，雖然賣太早，但哥哥心態上對買股這件事，有點『過度美好、想法天真』，我現在反倒希望他最好賠錢，賺到『痛經驗』。」他解釋，孩子的壓歲錢每年有十來包，加上生日禮金不過幾萬元，他會讓孩子投資金額控制在3萬至5萬元間，「做任何投資都行，最好是當學費輸掉，嘗到虧錢滋味。」

投資藝術品　適度給意見

有一年聶雲跟喜歡藝術的小兒子提議，「既然你喜歡藝術，不如買自己喜歡又能入手的藝術品，不要再買玩具。」聽進這句話的Aidan，認真做功課後，決定投資潮牌KAWS限量公仔，當時3隻七吋公仔花掉他快2萬元壓歲錢，如今網路行情已經炒到增值逾2倍。

「說實話，買藝術品我也不懂，我就從欣賞的角度買自己喜歡的畫，卻意外發現增值潛力。」聶雲指著一進家門牆上掛的二幅畫，是美國當代藝術家Robert Longo的作品，當初一幅以20萬元買價帶回台灣，現值多少？聶雲沒譜，只知道藝術家在美國越來越紅。所以，兒子用壓歲錢投資藝術他支持，但不是樣樣認可。

像Aidan有天說：「球鞋跟藝術品一樣限量，我要投資喬丹鞋。」這想法就讓聶雲皺眉，他還為此做功課再分析給兒子聽，「球鞋穿了就變二手，手上沒有量也賺不到錢，現在有的環保材質還不能放久…」不是第一天當爸爸的聶雲自知，說教講多會被嫌煩，所以只表達自己看好或看壞的理由，但意見點到為止。

拍照時，小兒子拿出壓歲錢買的喬丹鞋，一旁的聶雲使眼色說：「他不是能忍住不穿的人。投資賺錢很好，萬一賠錢也是賺到經驗，我寧願兒子現在就賠，把亂七八糟的想法打掉。」

聶雲不希望孩子只看到股票賺錢的一面，而忽略賠錢的風險。

聶雲表示，孩子在結婚成家前都可以領到壓歲錢，即使現在拿3萬元投資，輸贏說穿了也是爸爸在承擔，「我希望在可控風險的範圍內引導他們，賺錢開心、賠錢傷心都無妨，只要清楚過程，在錯誤中學習，等他們滿18歲之後，任何輸贏就得自己承擔。」

連紅包要包多少，侯昌明都很講究，他希望孩子了解錢不會從天上掉下來。
侯昌明理財小檔案
  • 出生：1969年
  • 職業：主持人
  • 學歷：實踐家專銀行保險科
  • 家庭：育有1子1女，女兒侯塞蕾17歲、兒子KenKen15歲
  • 紅包理財法：隨著年齡成長，紅包運用的重點不同，先學會不衝動購物，再認識利息了解存錢好處，最後教導投資。

侯昌明三階段培育理財苗　定期定額基金養大紅包錢

「講到過年發紅包，我連包多少給小孩都有想過，自己家的拿比較少，給親戚晚輩的比較多，孩子們也都知道。」藝人侯昌明解釋，他不希望子女在還沒真正工作時，就覺得錢很容易取得。

花錢當課題　消費學習忍

8年前，侯昌明的一對兒女—女兒侯塞蕾與兒子KenKen，跟著爸媽主持外景節目，「我想要讓孩子知道賺錢很辛苦，錢不是從天上掉下來的。」侯昌明不斷叮嚀孩子，保持敬業態度，2個孩子也練就隨時調整演出狀態的功夫，一聽到現場倒數，臉上已掛滿笑容，開場就能談笑風生。

當別人家的孩子還在玩樂時，侯昌明的一對兒女就主動嚷著想賺錢，願意跟著父母東奔西跑，這與侯昌明的理財教育有很大關係，而學習的最佳時刻就是孩子拿到紅包的那一刻。

侯昌明（中）分階段教孩子理財，女兒侯塞蕾（右）與兒子KenKen（左）現在已有基金投資觀念。（翻攝自臉書）

「理財不是只有賺錢、存錢重要，會不會花錢也是課題。」侯昌明表示，隨著孩子進入不同階段，他對紅包的運用重點也有所調整：學齡前以教育消費為主，小學著重引導儲蓄，國高中則進入投資階段。

「他們小時候的紅包，大人先收著。想買東西時，我們會溝通，最重要的是培養孩子學會『忍』。」侯昌明舉例，KenKen小時候很喜歡買玩具，可是家裡已經有太多類似東西，這時他會與孩子交換條件，「先忍耐30天，並思考這是需要還是想要。」

「之後，KenKen只要經過書局就會視而不見，拉著我快速跑過，最後也真的忍超過30天。」就連孩子想喝飲料，侯昌明都會希望他們忍3天，「從消費開始學會忍，未來投資就更能忍，才不會聽到明牌就躁進。」

長大教投資　買基金獲利

國小後，孩子有了儲蓄觀念，拿到紅包後扣掉2千元零用金，剩下的都會交由侯昌明保管，「存錢讓他們很有成就感！」原來，侯昌明帶著孩子看存摺，孩子們知道把錢放銀行會拿到「獎勵（利息）」，存越多拿到的越多。

當孩子長大後，壓歲錢累積越來越多，侯昌明便進一步為孩子定期定額投資中國股票型基金。前年全家人一起送侯塞蕾到美國讀書，艙位升等的支出就是靠基金賺來的，「我告訴他們，錢不只能放在銀行，還可以投資，獲利就可供全家人更舒服地飛往美國。」

看好中國未來發展，侯昌明定期定額投資基金養大孩子的紅包。（東方IC）

「現在他們對基金很感興趣，很常問我基金有漲嗎？」侯昌明笑說，KenKen愛錢的程度跟自己很像，也主動表達想投資，他也就挑了幾本書讓孩子學習。「有些書還是看不太懂，但爸爸出版的理財書比較能吸收。」KenKen坦言。

至於為何選擇中國基金？侯昌明表示，他看好中國長期發展趨勢，加上波動較大的市場適合定期定額。而自前年贖回後，續扣不到1年期間，基金投報率又來到10％上下，這次侯昌明把決策權交給孩子。「這筆獲利每人1萬多元，2個孩子最終決定落袋為安，將這筆錢當作未來幫親友買禮物的準備金。」

「我向來喜歡跟孩子討論金錢的運用，至少我知道他們在想什麼？還缺什麼？」而讓侯昌明最感欣慰的是，2個孩子總是說要把自己的紅包錢拿來幫爸媽繳房貸。

梁赫群每年除了發紅包給兒子，還會再掏錢幫兒子買保險。
梁赫群理財小檔案
  • 出生：1971年
  • 職業：主持人、電視製作人
  • 學歷：加拿大卡普蘭諾大學大傳系
  • 家庭：育有1子
  • 紅包理財法：幫孩子規劃保險、投入撲滿養成孩子存錢習慣

梁赫群省自己愛兒子　壓歲錢買保險再貼錢

藝人梁赫群常講自己不買車，堅持坐計程車通勤工作絕對比養車划算，螢幕上總給人精打細算形象的他，遺傳媽媽節儉個性，在圈內有「省長」之稱，曾經搭檔主持的六月就形容他，是演藝圈最會存錢的人。

儲蓄險守財　買齊各險種

有趣的是，梁赫群今年才5歲的兒子小寶，似乎也有乃父之風，「現在只要有人想拿他的豬公撲滿，他會很生氣，人家都笑說是遺傳到我。」原來兒子緊抱不放的撲滿，裡面塞滿他的壓歲錢。

「除了有一年十幾包連著紅包袋一起投入的壓歲錢之外，還有舅舅給的加拿大幣紅包。」梁赫群也會趁機買些玩具鈔票、教兒子認識錢幣，「他一開始都拿比較漂亮的紅色，我教他要拿有3個零的鈔票，像是藍色的千元鈔。」梁赫群不改搞笑的個性說。

梁赫群（左）和太太Stacey（右），育有5歲獨子小寶（中）。（翻攝自臉書）

雖然平時被稱小氣，但梁赫群唯獨有件事花錢不手軟，那就是保險規劃。「做我們這行沒有退休金，看到很多演藝圈前輩老了以後很辛苦，這讓我對保險很重視。」這幾年電視圈節目汰換快速，讓原本理財就偏保守的梁赫群更謹慎，不僅用三張儲蓄險來守財，更注重完整的保險規劃，希望在面對意外到來時，不至於手忙腳亂。

至於兒子的壓歲錢，大部分也是投入保險中。「雖然都要再自掏腰包添錢，但我認為做好保險規劃是最迫切的。」所以兒子一出生，梁赫群便為他買進增額型壽險，保額1百萬元，甚至在保險業務員的建議下，一併買齊意外險、住院醫療險、癌症險、失能險、重大傷病險，1年保費達3萬6千元。

老早就將小寶的保險買好買滿，其中除了藏著梁赫群的愛子心切之外，其實也蘊含了他的精打細算，梁赫群不諱言：「會這麼早就幫小寶買保險，除了是擔心意外的到來，也有一個重要考量，是因為年紀越小買越便宜。」

藉機會教育　導入價值觀

其實養小孩很花錢的事實，梁赫群是中年才領教到，「我都跟太太說，小孩轉眼長大，衣服不要同一時間買太多，可以買大一號。」他笑說，這部分太太跟他無共識，因為太太總回他：「當然買合身才時尚，袖子折好幾折不好看。」最後凡是出門逛街，梁赫群都會把原本打算花用在自己身上的治裝費留給兒子買新衣。

梁赫群在兒子出生後不久，就幫小孩買齊意外醫療保障。

雖在物質上滿足兒子，但梁赫群卻會費心教育孩子正確的金錢觀，尤其當電視出現梁赫群的節目時，他都會機會教育，「像有次《食尚玩家》播我在吃冰的畫面，我就跟小寶說：『這是爸爸的工作。這個地方很冷，但爸爸還在吃冰，要賺錢給你買玩具很不容易。』」

採訪尾聲，梁赫群不好意思轉身接起電話，是幼兒園老師打來通知學校腸病毒控制狀況。正當我們訝異這類電話不都是聯絡媽媽嗎？梁赫群馬上說：「除了媽媽、也會聯絡我，因為我45歲才當爸爸，工作再忙，也希望參與小孩的成長。」總結對小孩的期許，梁赫群感性地說：「我會希望兒子明白，人生幸福不在於擁有多少物質，而是找到自己真正想做的事和目標。」


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