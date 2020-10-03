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摯愛丈夫變「妻子」！紐約時報熱門專欄出書　42個震撼故事大集合

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▲▼《紐約時報》長紅專欄「現代愛情」集結了42個震撼人心的愛情故事出書。（圖／取自臉書「現代愛情-紐約時報專欄精選」）

▲《紐約時報》長紅專欄「現代愛情」集結了42個震撼人心的愛情故事出書。（圖／取自臉書「現代愛情-紐約時報專欄精選」）

記者林育綾／綜合報導

訊息被不讀不回的悲傷五階段、摯愛的丈夫變成「妻子」、捐精者遇到自己的孩子才走入傳統婚姻⋯⋯等，《紐約時報》長紅專欄「現代愛情」（Morden Love）集結了42個震撼人心的愛情故事，如今中文版終於來台，由新經典文化發行，還有做陳雪與鄧惠文醫師助陣談書，日前上市即成為話題！

《現代愛情》收錄16年來專欄精選的42篇真實故事，包括2019年改編為同名影集，第二季眾所期待，而由編者丹尼爾‧瓊斯一一邀請的作者各有來歷，從廣播劇編導到各類寫作行家，皆遵守編者要求「絕無虛構、也不化名」，詳實呈現生命裡的「愛」的故事。

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書中分為4個章節，包括「尋尋覓覓」收集尋愛路上的跌跌撞撞與患得患失，如：訊息被不讀不回的悲傷五階段；我看起來大膽愛玩，連我自己也這樣以為；約會約到送急診窘迫與舒放⋯等。

而「我想我愛你」記錄各種愛情樣態，有27場婚禮如何改寫自己的人生，有夏娃愛上夏娃的宗教信念掙扎，有70與80歲人生最後一回的老年情愛，也有在臨終前為先生撰寫交友檔案，希望他餘生仍能獲得幸福的至死不渝。

而「過彎的時候要抓緊」裡的故事，展現了愛情急轉彎時的張力與調適，包括當摯愛的丈夫即將變身妻子；烤箱裡的雞還沒熟，婚姻卻突然破局；長年制肘的夫妻關係，在宣告破局的一刻出現契機等。

「家的事」裡有捐精男子先遇到孩子，才組成傳統家庭的故事；也有拚命搞清楚代理男友跟自己到底是什麼關係的孕婦。

▲▼《紐約時報》長紅專欄「現代愛情」集結了42個震撼人心的愛情故事出書。（圖／取自臉書「現代愛情-紐約時報專欄精選」）

▲《現代愛情》收錄16年來專欄精選的42篇真實故事。（圖／取自臉書「現代愛情-紐約時報專欄精選」）

出版社介紹，「愛」的形態千奇百樣，從兩人的伴侶關係延伸到婚姻、家庭、疾病⋯⋯直到生命盡頭，而在這個多變的時代裡，許多現象與新的衝擊正在更快速出現，網路社群、交友軟體、多元成家、憂鬱症、癌症、自閉症、失智症、性別認同、變性抉擇、不婚、再婚、跨齡戀愛、中年失婚、晚年戀情⋯等，觀念與行動的應對壓力都變得比以往更大，「獲得幸福」似乎變成更加挑戰的事。

還提到，書裡的愛情有42種震撼、42種掙扎，待讀者來品味、同理那並不遙遠的紐約都市裡，同為現代人的愛的處境。而同名電視影集已播出第一季共8集，由安海瑟薇與多位得獎、知名演員共同主演，並有第2季計畫。

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