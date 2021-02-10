彰化「火雲掌伯」現身！榕樹下煎餅傳香50年　無敵CP值1片5元

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林農工旁大榕樹彰化人下，有個超過50年的小攤，承載著彰化人的回憶，年紀超過70歲的阿伯日復一日的煎著「煎餅」，鹹的包高麗菜、甜的包紅豆餡，全部不二價，一片片都巴掌大，只要銅板價5元，是在地人難忘的好味道，也是許多內行遊客必嚐的高cp值小吃。

▲5元煎餅傳香超過50年。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

阿伯賣的煎餅，遠近馳名，近年來美食節目也爭相造訪，阿伯還被網友稱為「火雲掌伯」，因他有「徒手翻餅」的絕技，鐵盤溫度至少破百，卻見他不時將手伸入鍋中幫餅翻身，難怪被認為練過鐵砂掌、火雲掌，一點也不怕燙，民眾更樂得欣賞，看著餅皮漸漸冒出香味，讓人忍不住食指大動。

阿伯說，他從小就喜歡做麵食，退伍後早年擺攤賣過「涼圓」、「綠豆湯」等等，後來才改賣煎餅，經常也遇到有人問，「賣5元會不會虧錢」，他笑著說出，「有漲價過了啦，50年前才賣1元」，來擺攤純粹是因為「喜歡」、「袂啦！快樂就好」。

阿伯與妻子結婚後生下3子女，都事業有成，子女們擔心兩老勸他們，「可以退休了」，但都被他回絕。阿伯說，每天快樂的出攤做生意，經常有老朋友過來探班，跟他們話家常，生活反而愜意不少。

記者實地訪問，時間接近中午時分，盤裡只剩下不到20片，買的人依然絡繹不絕，有開大卡車、也有騎機車，全衝著阿伯的「古早味」而來，買個幾片回家解解饞，當飯後點心也是個不錯的選擇。

阿伯的5元煎餅，不只好吃餡還包得很飽滿，早就在各大網路社團引起討論，吸引大批網友熱烈討論，不少人都想一嘗這個銅板美食，甚至還有網友說，「現在好少這種小攤了真懷念，這種反而很好吃，絕對鹹的甜的都要來一片」、「對這種感動的味道，更是超級難忘」。

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