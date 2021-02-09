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苗栗網紅美景「虹橋」恐怖車禍　撞電桿「火焰衝3米高」2人驚逃　

▲苗栗縣頭份市知名景點「虹橋」前，9日下午發生火燒車意外，所幸車內2人已自行脫困，只受輕微擦傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣頭份市知名景點「虹橋」前，9日下午發生火燒車意外，所幸車內2人已自行脫困，送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市知名景點「虹橋」前，9日下午2時許，發生火燒車意外；一輛小客車疑似閃車不慎，失控衝撞路邊電桿，隨後引發熊熊大火，火焰直竄天際將近3米高；消防人員抵達後發現車內2人已自行逃生，但身上有多處擦傷，所幸送醫後已無生命危險，至於詳細事發原因，尚待釐清中。

苗栗縣消防局表示，9日下午2時34分接獲民眾通報，稱在頭份市虹橋入口處前，有火燒車事件；消防局立即派遣頭份分隊3車6人前往現場搶救，人員抵達時現場轎車已經冒出熊熊大火，火勢一發不可收拾，連在市區都看的見濃煙直竄天際，消防人員只花幾分鐘就將火勢撲滅，但整輛車早已付之一炬。

▲▼整輛車被大火吞噬，只剩下一堆廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼整輛車被大火吞噬，只剩下一堆廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼整輛車被大火吞噬，只剩下一堆廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據目擊者表示，林姓駕駛（24歲）及曾姓乘客（36歲），2人駕車從永和山水庫方向往市區方向前進，經過虹橋後疑似在路口閃避一輛由葉姓男子（40歲）所駕駛的廂型車，結果失控衝撞路邊電桿，隨後引發大火；2人見狀隨即跳車逃逸，但四肢及頭部因衝擊力道強大而受到撞擊，所幸送醫後皆無大礙。警方也將釐清雙方肇事責任歸屬。

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