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林延鳳：國民黨用欺騙口號恐嚇民眾　豈不是比瘦肉精還要更毒？

▲▼民進黨發言人謝佩芬,民進黨台北市黨部副執行長何孟樺,立委吳思瑤服務團隊主任陳賢蔚,莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳。（圖／翻攝雲端最前線）

▲昔日阮昭雄辦公室主任、現任莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳。（圖／翻攝雲端最前線）

記者陶本和／台北報導

民進黨備戰士林北投市議員的林延鳳8日在臉書表示，近期國民黨議員在士林北投的市場、商圈，以「拒絕孩童吃萊豬」、「沒收學生營養午餐的選擇權」等口號，要民眾簽署罷免民進黨立委吳思瑤。她認為，故意用這種欺騙式的口號來恐嚇民眾，甚至造成家長恐慌來達成國民黨的罷免連署目標，這種害人之心豈不是比瘦肉精還要更毒嗎？

過去是民進黨議員阮昭雄辦公室主任的林延鳳，正著手備戰士林北投的市議員。針對近期國民黨揚言要罷免該選區的立委吳思瑤一事，她8日透過臉書表示，假日在士林北投跑行程，看到國民黨籍議員們分別在士林北投的市場、商圈以「拒絕孩童吃萊豬」、「沒收學生營養午餐的選擇權」等口號，來吆喝民眾簽屬罷免吳思瑤立委的連署書。

林延鳳表示，如果真的關心這個政策，應該很清楚中央政府針對美豬進口所做的因應政策已經是「校園零萊豬」、「營養午餐食材百分之百國產」，如果明知道，卻故意用這種欺騙式的口號來恐嚇民眾，甚至造成家長恐慌來達成國民黨的罷免連署目標，這種害人之心豈不是比瘦肉精還要更毒嗎？

林延鳳指出，吳思瑤從過去擔任市議員到立委，對於教育文化議題都非常關注，校園食安的把關也不餘遺力，為了讓家長安心，提案要求教育部校園午餐100%使用國產豬、強化校園食材登錄、訂定罰則等措施，來確保校園食品的來源，「請問，她做這些努力，不就是在為孩子們食的安全把關嗎？」

林延鳳表示，吳思瑤長期為地方爭取建設，擔任立委期間在公督盟評鑑中已經拿下六座優秀立委，這就是她深耕士林北投，努力服務鄉親的最好證明，「為何國民黨議員卻一直視而不見、聽而不聞？幾位國民黨議員們都是上次與未來想爭取立委的人，難道是2020立委選戰失利後卻想要以仇恨式的罷免來算計這席士林北投立委席次？」

最後，林延鳳呼籲士林北投的國民黨議員們，應該懸崖勒馬、辨別是非真相，不要隨羅智強起舞到處搧風點火，不然恐怕最後造成傷人50自損100的局面。

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林延鳳

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