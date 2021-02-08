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iHome iBTW23BE 動手玩：可以提供無線充電的藍牙音箱

特約記者洪聖壹／綜合報導

農曆春節要到了，隨著智慧型手機走向無線充電、Wifi 6 連網，剛好也為家中的一些電子產品進行汰舊換新。這次要分享的是已經上市好長一段時間的 iHome無線充電藍牙喇叭，這款集齊無線充電、音箱、鬧鐘等多項功能，到底還有什麼隱藏功能，本篇實際使用之後，一次分享給大家參考。

▲本身是藍牙喇叭的無線充電器動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

先說價格，這款產品剛推出時，原價接近台幣 3,600 元，不過現在已經可以在網路上以不到 3,000 元的價格入手，因此在比較的過程中，直覺想到的是蘋果的 HomePod mini 跟 Google 的 Nest Audio。

▲以HomePod mini為例，定位在智慧音箱，但是需要實體充電線連接。（圖／記者洪聖壹攝）

與多數藍牙音箱相同，iHome iBTW23BE都擁有好複雜的產品名，卻有很明確的產品定位，HomePod mini 跟 Google Nest Audio 都可以使用語音助理來與家中的智慧家電連接，而 iHome iBTW23BE 沒有這東西，商品定位在「具備充電功能的無線藍牙喇叭」。

這是實際開箱之後的一大發現，iHome 喇叭可以透過藍牙配對的形式播放來自任一陣營智慧型手機裡頭的音樂，然而音箱本身就是一顆行動電源，所以這個音箱不需要一直插著充電線，可以隨處隨地播放音樂。

除此之外，音箱上方有個大概名片大小的Qi 標準無線充電區塊，進而提供最大電力10W的無線充電，機身背後還有一個USB埠，也就是說這個音箱能在播放音樂的同時，幫兩個 3C 設備充電，實測雖然功率不高，不過放眼市場上的藍牙喇叭，這個功能設計算是獨特了。

▲機身上方有個名片大小的Qi 標準無線充電區塊，最多可以提供10W無線充電。（圖／記者洪聖壹攝）

▲機身背後額外提供 Type-A 充電孔，可以為大多數行動設備充電。（圖／記者洪聖壹攝）

再來就是音箱最重要的部分-音效，iHome iBTW23BE 配置左右雙聲道喇叭，輸出方面世界由 Reson8 speaker chamber 技術，來增強聲音輸出表現，不過音效並沒有很好，功率輸出略大於蘋果 HomePod，但是聲音調校上相對不穩定，人聲跟高音都有點飄，不太適合在空曠場合以大聲量播放。

該音箱還有非常傳統的鬧鐘功能，上方可以設計時間、日期與兩組鬧鐘，實測液晶面板上的亮度可以調整，不過鬧鐘跟時間日期的設計有點傳統，需要按壓設定，而不是配對過後直接同步手機內的時間資訊，也不能透過 Apps 來調整鬧鐘或者做一些客製化設計，不過有一點可取的是，機身上方液晶面板是透過機身底下水銀電池獨立供電，因此即使音箱本身沒電了，時間顯示功能也還能正常使用，這倒是其他藍牙音箱並沒有加入思考的功能。

總結來說，iHome iBTW23BE 音質不算強悍，反而比較適合放在客房臥室，或者辦公桌上在一個小空間、小聲的播放輕音樂，順便為自己的手機充電。另外，這款產品大小 153X153X74 cm，重量也只有 840 克，相當方便收納，所以也可以是出門自助旅行、露營良伴，畢竟一個音箱就可以整合了音樂播放、鬧鐘、時間日期顯示跟充電的功能，或許這也是為什麼原廠直接為該款音箱標配三組萬國插頭的原因（雖然現在不能出國旅遊）。

▲產品大小 153X153X74 cm，重 840 克，原廠標配萬國插頭方便外出攜帶。（圖／記者洪聖壹攝）

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