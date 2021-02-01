年前入手現貨PS5趁「這2天」　整點開賣3種組合+1元起標

▲網購平台在年前限時推出PS5主機年末組合與現貨競標活動。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本土案例再增加，國內疫情嚴峻，不少民眾準備宅在家過年，網購業者瞄準娛樂商機，超夯Switch限定優惠最低83折起，上市後造成熱烈搶購的PS5，也在限時整點推出現貨組合開賣，更有1元起標活動，讓消費者年前再搶一波便宜，春節待在家不無聊。

隨著疫情升溫，蝦皮購物觀察到Switch需求度再竄升，銷量單週暴漲40%。「2.2蝦拼年貨節」第三彈活動針對3C娛樂祭出折扣，從去年初夯到一機難求的Switch，主機推出萬元有找，活動價9,180元，下單24小時內快速到貨，熱門遊戲《健身環大冒險》中文版直降96折，活動價2,450元。2/2凌晨0點起加碼推PS5現貨1元起標，競標活動至2/2晚間22:30結束。

▲去年熱賣到全球大缺貨的Switch，今年仍舊是熱門的宅娛樂首選。（圖／業者提供）

東森購物也主打Switch最低83折起期間限定優惠，指定商品還回饋10%提貨券，其中，Switch主機（紅白版）與《動物森友會》同捆組合，市價15,980元，直接下殺68折，東森價10,999元；周邊遊戲新作《Fitness Boxing 2：Rhythm & Exercise》，東森價直接現折1,000元，只要1,490元，還加贈好禮三選一，另享3期0利率，Swich手腕帶搭配《舞力全開》一起入手，東森價1,690元。

松果購物攜手「普雷伊旗艦館」於2/5限時整點推出3種「PS5主機年末組合」現貨限量開賣，20:00開搶主機搭配《惡魔靈魂中文版》、《漫威蜘蛛人：麥爾斯終極中文版》、《小小大星球》3款遊戲；21:00為主機搭配《惡魔靈魂中文版》、《漫威蜘蛛人：麥爾斯終極中文版》2款遊戲；22:00則是主打PS5數位主機。一人限購一台，下單後陸續出貨，確保年前到貨。