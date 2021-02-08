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霸凌男家門遭蛋洗、潑漆！媽嚇壞「不敢繼續住」　警帶回6人偵辦

▲▼霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄19歲黃姓男子因霸凌鳳山少女，慘遭設計約出，並動私刑打斷右手！除此之外，就連住家都遭人蛋洗、潑漆，而高雄警方獲悉後，立刻展開調查，稍早已帶回6人，目前全案將朝恐嚇罪嫌偵辦。

據悉，黃男在霸凌案之後，臉書遭到肉搜洗版，讓他嚇得躲到女友家住，而警方也再三告誡千萬不要出門，但他仍不聽勸，6日晚間接到方姓友人來電表明要處理少女霸凌案後，便前往赴約談判。

豈料，對方一見到面後，就將他帶到大寮區內坑路一處墓園，持鐵棒、木棒狂毆後，又將他帶往小港山區毆打，沿路遭踩頭、甩巴掌，導致右手骨折，手機還被奪走並威脅不能報警，最後才被載到小港醫院丟包就診，所幸沒有生命危險。

▲▼霸凌男遭私刑，17秒片被PO上網。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方接獲報案後，立刻介入調查，並將涉嫌動用私刑的犯嫌逮捕到案。此外，警方透露，黃母事前對於兒子發生的事一概不知，直到接獲警方通知，才知道兒子鑄下大錯，且還遭人打到重傷。

另外，警方表示，黃母住家門前近日也遭人蛋洗、潑漆，而黃母也嚇到不敢住在家裡。警方獲知後立刻展開調查，而稍早警方偷過監視器畫面以車追人，查出有5、6人到黃家滋擾，目前已帶回6人。

警方初步調查，6人是因看到霸凌影片很氣憤，才會前往黃家潑漆、丟雞蛋等，目前警方正在製作筆錄中，全案將朝向恐嚇罪嫌偵辦。

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