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全球疫情何時終結？　美媒：至少7.4年恢復常態

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏認為，如果全球疫苗接種推進順利，最好情況是疫情在今年下半年就會得到控制。實際上，全球要多久才能恢復疫情之前的正常狀態？答案是「預計7.4年！」

綜合大陸媒體報導指出，身去年12月29日，感染科專家的張文宏參加公開論壇曾表示，全球有很多不能生產疫苗的國家，還需要大陸、美國、歐洲提供幫助，「如果不能得到很好的接種，達到一定的比例，這個疫情會沒完沒了。」

據《聯合早報》6日報導指出，根據牛津大學和美國疾病控制與預防中心的數據，截至3日，全球人口已經接種了1.049億劑新冠疫苗，而當日全球累計確診病例1.041億。隨著傳染性更強的新變種病毒株出現，各國正在加速為更多人接種疫苗。美國杜克大學全球衛生創新中心確認，「全球已採購了77億劑疫苗，另外50億劑還在洽談中。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸實行普打新冠疫苗。（圖／CFP）

根據《彭博社》建立的全球最大疫苗接種資料庫推算，依照目前的接種速度， 以兩劑疫苗75%的覆蓋率為目標，全球還需要7.4年才能恢復疫情之前的常態。報導稱，美國首席傳染病專家佛奇等官員認為，「要想讓生活一切回歸正常，疫苗接種須覆蓋70%至85%人口。」

通過疫苗接種情況來衡量，以色列是世界上疫苗接種率最高的國家，有望在短短兩個月內實現75%的覆蓋率。美國將在2022年之前達到這個水平。綜合多家研究與統計機構數據，全球接種新冠疫苗的人數目前已經超越全球累計新冠確診病例數。

該資料庫計算結果顯示的是實時概況，旨在掌握目前的疫苗接種率。該資料庫使用的是最新疫苗接種滾動平均值，這意味著隨著疫苗接種人數上升，達到75%門檻所需時間也會縮短。此外，計算結果可能會因一些干擾因素而失准。

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