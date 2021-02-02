尪性功能障礙！婆婆想抱孫提議「堂哥代行房播種」　兒媳忍辱懷孕

▲丈夫性功能障礙不育。（示意圖／取自免費圖庫pixabay)

記者鄭思楠／綜合報導

不少長輩都希望抱孫，大陸一對夫婦因丈夫性功能障礙，而不能生孩子。沒想到，婆婆為了抱孫，竟然逼兒媳和堂哥行房，來完成抱金孫目標。

李二（以下均為化名）和26歲的妻子馬娟結婚之後，小兩口一直想要個孩子，但是結婚幾個月過去，馬娟卻一直沒有懷孕。

之後，馬娟去醫院檢查了身體，檢查結果顯示身體沒有任何問題。後來，醫生確定不育的是老公，而且基本沒有治好的可能。

李二本想人工授精，但遭到母親強烈反對，她認為，這方法不妥，「陌生人的種怎麼能夠放心。」

▲兒媳被婆婆逼和堂哥行房，借種生子。（示意圖非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

之後，婆婆就提出了「借種生子」的辦法，想找一名他們熟悉的人和兒媳婦發生關係，然後生一個孩子。對此，李二和馬娟都強烈反對。但是接下來的一段時間，家人輪番上陣，最後家人成功說服李二。

因為丈夫和家人的接連施壓，馬娟只好忍辱與丈夫的堂哥發生了關係，也如願懷孕了。10個月過去，馬娟生了一名女嬰。沒想到，丈夫又開始心理不平衡，開始頻頻對妻子施暴。他認為，不是自己親生的，又是一個女孩子。

最後，馬娟選擇離開，結束這段如地獄般的婚姻。

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