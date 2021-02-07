東港警替代役男赫見台積電「侯用」工程師　協助治安大加分

▲屏東縣東港警分局來了多位各具專長的替代役男，圖利用大數據分析。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局來了多位各具專長的替代役男，其中有台積電侯用工程師、有醫學專長及數學補教老師，他們各提供專才領域，讓東港警分局達成警政核心「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標 。

▲▼量耳溫、手部消毒。

東港警分局日前分配有多位高材生替代役男，於秋冬專案防疫期間，特別指派在歐洲攻讀醫學系的「醫學生役男」擔任「掌門人」，藉由其醫學專長，落實要求洽公民眾配戴口罩、測量額溫、酒精消毒、實聯制登記，並同時向民眾宣導正確的防疫觀念，為分局防疫把關大大加分。

另曾在補教界擔任「數學老師」役男，以科學化防制策略，運用大數據分析，對防制轄區內交通事故有很大的幫助。台積電候用「工程師」役男，平時除巡守轄內民宅，也幫忙巡守轄內太陽能光電板，判別破壞機電手法，發掘犯罪線索，年節將至，防制宵小進入轄內竊取民眾財物及太陽能電纜線。



分局長林文煜表示，來自各界高材生替代役男發揮其各自專長，專才專用，「醫學生」役男讓同事及洽公民眾「防疫安心」，「數學老師」役男讓交通來往人、車「行的安心」，工程師役男讓轄內居民「住的安心」，達成警政核心工作，讓地區「治安平穩、交通順暢、民眾安心」！