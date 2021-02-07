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酒吧認醫生乾爹「送60萬鑽石」！被求歡讓她氣炸討拍　網反酸爆

▲▼喝酒,陪酒,名媛（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲酒吧認醫生乾爹「送60萬鑽石」，後續狂傳裸體圖求愛讓她氣炸討拍，網友反酸爆。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆料公社」指控，她前陣子在經常光顧的酒吧中，碰上一名酒醉醫生向她開玩笑「喊爸爸就送60萬鑽石」，她起初沒有多想就照喊，不料對方真的匯款且一直傳訊息騷擾她，氣得她決定把錢退回去。文章曝光後引發網友熱議，有人支持她直接提告，有人則認為「原PO問題比較大！」

原PO在《爆料公社》表示，她前陣子在經常光顧的酒吧中，偶然認識喪妻的一位醫生，聊天後對方就跟她要了line，接著經常約她到酒吧玩，甚至想要認她為乾女兒，某一次甚至在眾人眼前，喊話要送60萬鑽石給她，「前前後後講了三次，還在我旁邊說，你看你叫我一聲爸，就送妳鑽石唉。」

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▲▼醫生乾爹送60萬鑽石傳裸女圖求啪 女討拍反被網酸爆。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女網友與醫生對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

她雖然覺得醫生的話不可信、根本再開玩笑，但也覺得喊一聲不少塊肉就照做，事後對方真的要替她付錢，不斷追問「哪款鑽石、哪間珠寶商」，並把鑽石寄到她手上。她強調，自己真的不知道對方會付錢買，甚至打算慢慢還對方鑽石的錢，畢竟這一顆鑽石真的不能收。

她無法接受的是自鑽石事件後，醫生開始天天傳裸女圖騷擾，甚至說出「陪睡一個晚上就給一萬」、「你要賺多久才有50萬，我叫你現在就來陪我」、「你要感謝我太太死了，你在花我太太的錢」等語，還傳3女戰8男的女大生賣淫新聞，讓她既氣憤又困擾。

▲▼醫生乾爹送60萬鑽石傳裸女圖求啪 女討拍反被網酸爆。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女網友與醫生對話截圖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO直言，醫生對她有企圖就算了，使用這種方式性騷擾，真的讓她感覺相當噁心，她也痛罵對方不斷物化女性，「最後我親自把鑽石還給醫生了，但我不爽的是他欠我一次道歉」，至於未來會不會尋求法律協助或提出告訴，她還在考慮中。

文章曝光後引發網友熱議，有人支持她直接提告性騷擾，有人則認為「原PO妳的問題比較大」、「對方很明顯就想包養妳，妳還繼續跟他接觸，傻眼」、「天下沒有白吃的午餐」、「不想付出又想要禮物」、「當初別收，或許就沒今日事」、「免費的最貴啊」、「有人會無故送妳鑽石，大家都成年人了，什麼意思會不懂。」

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