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拜得安心！宜蘭四結福德廟　紅外線體溫檢測儀「自主管理」

▲▼宜蘭四結福德廟設紅外線體溫檢測儀管控信眾等措施，要讓大家拜得安心！（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭四結福德廟設紅外線體溫檢測儀「自主管理」，要讓大家拜得安心！。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

防疫超前部署，要讓大家拜得安心！宜蘭金身土地公的四結福德廟，新設紅外線體溫檢測儀，管控發燒民眾不得入廟參香，而且服務台裝壓克力，避免工作人員與民眾產生飛沫的接觸，甚至。金身土地公神殿香爐也封爐，以利良好空氣流通等。

▲▼宜蘭四結福德廟設紅外線體溫檢測儀管控信眾等措施，要讓大家拜得安心！（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭四結福德廟設紅外線體溫檢測儀管控信眾等措施，要讓大家拜得安心！（圖／記者游芳男攝，下同）

廟也有紅外線體溫檢測儀，讓信眾揪甘心！四結福德廟主委高志肇表示，近日新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心，發佈八大類場所為民眾容易群聚場域。下周又逢農曆春節來臨，廟宇是國人新春期間民眾聚集最多場所，四結福德廟為配合中央疫情指揮中心防疫措施，廟方推動多種防疫新作為。

首先為避免發燒民眾進入廟宇參香，特別在本廟拜亭設置兩台「紅外線體溫檢測儀」管控發燒民眾不得入廟參香。另外「服務台」前以「壓克力」加以隔離做防護，避免工作人員與民眾產生飛沫的接觸。

另外，2月6日（星期六）適逢民間「送神日」，廟方依往例舉行大掃除，並請衛生單位派人進行消毒工作；另考量廟後殿1樓（金身土地公殿）空間較為密閉，春節期間為使空氣品質良好，準備停用「香爐」舉行「封爐」儀式，以利良好空氣流通。

高志肇說，廟方在春節期間，為配合中央防疫全面停止「求紅包、吃紅蛋、福食平安粥」等活動，請大家體諒，但平安燈、太歲燈、財利燈、文昌燈、姻緣燈等，皆正常辦理。

▲▼宜蘭四結福德廟設紅外線體溫檢測儀管控信眾等措施，要讓大家拜得安心！（圖／記者游芳男攝，下同）

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