網美新景點！宜蘭中興文創光雕秀迎新春　百年中興紙廠越夜越吸睛

▲▼網美新景點！宜蘭中興文創光雕秀＆燈景，濃濃年味迎新春。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中興文化創意園區元月1日起，夜間推出煙囪光雕投影秀及美麗燈景，成為宜蘭拍照打卡新亮點。為迎接農曆新年的到來，2月起宜蘭縣政府推出新改版充滿濃濃年味的光雕秀，同時園區也增添大型華麗燈飾，透過光影及彩燈，展現中興文創園區百年歷史建築「越夜越美麗」的獨特韻味。

中興文創園區前身為擁有百年歷史的中興紙廠，也是原定2021年歡樂宜蘭年活動主場地，煙囪是園區重要地標，從2020年12月31日跨年夜起每天晚上推出景觀燈飾及煙囪光雕投影秀，成為網美及攝影師打卡拍照的熱門地點。

宜蘭文化局表示，雖然因新冠肺炎疫情，2021歡樂宜蘭年活動被迫停辦，為了讓民眾過年期間在宜蘭仍能感受到年節的歡樂氛圍，中興文化創意園區在2月1日推出新改版充滿宜蘭年味的煙囪光雕秀，除了介紹宜蘭縣12個鄉鎮市特色景點之外，搭配新春喜氣音樂，可見祥龍獻瑞在高38.6公尺的煙囪盤旋飛馳，還有財神爺騰雲現身，加上滿滿的天燈祈福、錢幣從天而降等節慶圖案，希望民眾喜氣洋洋的印新春，在新的一年都能「牛轉乾坤興好運」。

而在園區燈飾部分，新增春彩鴻運主燈，並有迎賓金牛角、象徵月圓人團圓等拱門，以及花開富貴炫麗的投影燈飾，而水池下方超音波水幕投光，與上方燈飾相呼應呈現仙境美景，加上原有周邊的光合屋、戲棚下及園區路樹等不同主題浪漫燈飾，園區處處洋溢著過年歡樂的氛圍。

煙囪光雕秀即日起至2月28日每天晚間6點至9點30分，每30分鐘一場，平日每場次5分鐘、假日每場次10分鐘；燈景點亮的時間為每日晚上6點至10點，將持續美到3月15日，活動詳情可上宜蘭中興文化創意園區官網查詢。因應新冠肺炎疫情發展，中興文創園區將嚴格執行防疫措施並管控入園人數，讓民眾在園區都能安心享受光影饗宴！

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