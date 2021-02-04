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宜蘭惡狼與友設計誘諞國中女友逃家　性交5次判2年

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭一惡狼與友人設計誘諞國中女友逃家，性交5次判2年刑期還得賠償女方家長。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭麥姓男子與另一男一女，誘騙國中女友離家，麥男還與國中女友5次性交，宜蘭地院審結，麥男被依與未成年少女性交、和誘脫離家庭等罪，判2年刑期，另外，涉案一男一女各判6月刑期，3人均需各賠國中女生家長5萬元。

判決書指出，宜蘭23歲麥姓男子，網路結交一國中女生並成為男女朋友，2018年3月28日，麥男的友人婁男及婁男黃姓女友，藉通訊軟體以「綠茶」之名義傳訊給國中女生，說麥男出事，國中女生擔心麥男，下課後在校門口與麥男搭乘計程離去。

2018年3月29日至4月7日間，4人投宿羅東、新北市等地，期間麥男與國中女5次性交。宜蘭地方法院法官認為，女生離家時僅13歲，正是形塑人格重要時刻，性觀念不成熟，麥男卻為滿足一己私慾，與之發生性關係，戕害女生身心健康發展，刑事部分依與未成年少女性交、和誘脫離家庭等罪，合併判麥男2年刑期，另外，婁男、黃女依和誘脫離家庭等罪，各判刑6月刑期。

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