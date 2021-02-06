限定原民朋友！　桃園安心即時上工復興區聯合徵才釋出89職缺

▲桃園安心即時上工復興區聯合徵才釋出89職缺。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提供桃園市復興區原民朋友疫情期間短期就業機會，市府勞動局就業職訓服務處辦理安心即時上工計畫復興區聯合徵才，釋出復興區89個職缺，主要工作內容為因應春節期間風景區防疫工作。就服處桃園就業中心即日起迄8日於復興區公所提供駐點服務，受理民眾申請登記及媒合派工，歡迎有意願參與計畫民眾參加。

就服處桃園就業中心表示，為減緩疫情對於民眾經濟生活影響，市府就服處辦理安心即時上工計畫，延長上工期至今年6月30日，核給工作津貼時薪160元，每月最高工作80小時，每人最長補助6個月為限。截至今年2月4日止，桃園市總職缺數共計3,221個、上工人次2,319人，尚有近900個職缺，歡迎民眾參加前往本市各就服據點登記。

而此次釋出復興區公所70個及風景區管理處19個，共計89個職缺，主要工作內容為因應春節期間風景區防疫工作。另為協助原住民、中高齡及高齡失業勞工穩定就業，就服處推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」、「職場學習及再適應計畫」等方案，詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處官網)瀏覽最新消息，或洽詢桃園、中壢就業中心及本市12處就業服務臺。

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