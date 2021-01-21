區間測速儀器遭爆是大陸製　公路總局急查證發3點聲明反駁

▲台61線桃園市觀音新屋段設置區間測速。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

記者賴文萱／台北報導

東山科技區間測速設備遭爆疑似採用中國大陸製品案，引發爭議，公路總局今表示，本局共有4處由東山科技建置，經查並非中國大陸廠牌，其中，萬里隧道設備已屆期拆除報廢，另外3處區間測速因辦理驗證中，也已暫停使用一段時間。

臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」日前在臉書公開一系列證據，抓到壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」使用來自中國大陸製的低價品貼標、洗產地。由於其原理是透過存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來記算車速是否超速，等於直接大規模監控人民。

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該粉專指出，壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」被匿名爆料者從網路上公開資料抓到洗產地行為，直接幫「杭州來淶科技有限公司」的低價品貼牌。堂堂首都台北市區間測速標案就是由該公司吃下，而其運作原理就是會存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來算車速是否超速，直接大規模監控人民。

▲公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

公路總局表示，第一區養護工程處於106年間與東山科技簽約採購萬里隧道交控設備，並將資料提供警察單位執法，經查該設備並非中國大陸廠牌，且已屆期（逾保固期），於109年6月23日拆除報廢。

第二區養護工程處發包採購區間測速系統於108年間與東山科技簽約建置台61苗栗路段、台中南下路段及台13甲路段區間測速設備，並於108年5月29日簽約，經查也非中國大陸廠牌，目前因設備送經濟部標準檢驗局辦理驗證中，已暫停使用一段時間。

公路總局強調，上述設備採購程序均依據政府採購法規定辦理，檢視採購契約廠商聲明書，承諾不得從事經濟部投審會公告之「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」。