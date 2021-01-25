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台南高鐵特區2新闢聯外道路通車　大潭交流道增匝道明年3月底完工

▲▼台南沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程歸仁十三路。（圖／公路總局提供）

▲台南沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程－歸仁十三路。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

為強化台南沙崙「綠能科學城」交通便利性，台南市政府規劃新闢聯外道路各延伸至歸仁、關廟，提升當地居民居住、生活品質，並於今（25）日舉行通車典禮。

「沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程」二標工程通車典禮今日舉行，交通部長林佳龍、公路總局局長許鉦漳、台南市長黃偉哲等人都參加觀禮。

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行政院推動前瞻基礎建設，為綠能建設於台南沙崙地區規劃設置「綠能科學城」。並為強化科學城低碳智慧環境，由交通部公路總局負責推動三條聯外道路建置，藉以提供未來綠能科學城交運需求、完善防救災道路，連結周邊各都市計畫路網系統，促進商業發展及提高就業機會，有效提昇當地居民的居住及生活品質。

沙崙綠能科學城聯外道路工程包括「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」、「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」，以及「台86線大潭交流道匝道（往高鐵）拓寬工程和高發二路道路開闢工程」。前兩項工程由中央補助由台南市政府辦理，台86線大潭交流道匝道拓寬工程則是由公路總局辦理。

▲▼台南沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程歸仁十三路。（圖／公路總局提供）

▲台南沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程－歸仁十三路。（圖／公路總局提供）

三條聯外道路中，銜接歸仁凱旋路（南154線）連絡道是南北走向，從高鐵沙崙站特定區銜接台86線至歸仁市區，路寬12公尺、全長約2.3公里其間並新建2座橋梁；另外歸仁十三路延伸至關廟道路先由高鐵沙崙站特定區向東北轉銜接關廟區南雄路一段（台19甲線），路寬25公尺、全長約3.2公里，兩項道路工程總經費約12.3億元（含用地費），均已於今年1月全部完工。

兩項道路通車將串聯歸仁與關廟二大區域產業、觀光及交通，並結合台86線及台19甲線道路，建構科學城發展完善交通系統，促進地區產業經濟發展，對台南市交通網絡上又是一次重大性突破發展。

另外，由公路總局也辦理台86線大潭交流道增設一支匝道延伸至高鐵特區，分流交流道及綠能科學城之交通車潮，長度約1.16公里，工程總經費約3億元（含用地費），工程已順利於109年10月開工，預計在明（111）年3月底完工，將落實中央對於地方的承諾與推動重大工程建設的決心，提供未來台南沙崙綠能科學城交通運輸需求。

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