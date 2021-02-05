雪隧飆速115！　他3分鐘慘被開「4罰單」...釣出一票苦主：我也收過

▲雪隧內最高速限90公里。（圖／ETtoday新聞雲資料照，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

雪隧內的速限要注意！一名網友現身指出，他去年深夜行經雪隧南下車道時，車速過快一度開到115KM，短短3分鐘內被連開4張罰單，讓他無奈笑稱「感謝我吧！讓你業績更上一層樓」。貼文一出，不少網友留言笑說，「今日最大咖」、「兄弟，你真威猛」。

苦主在臉書社團「宜蘭知識+」貼出4張罰單的照片，只見他去年12月27日晚間11點45分至48分，以時速111到115KM的速度行駛於國道5號南下內側車道，一連被開了4張罰單。

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貼文曝光，不少網友留言說，「國庫感謝您」、「勇氣可嘉，進隧道我都開定速」、「果真勇士」、「幫國家發年終，謝謝」、「有神快拜，這個手骨有粗」、「感謝你！幫大家測試政府的機器是否正常」、「雪隧內，那個路段，一公里放一支測速照相，嚇人啊」。

另外也有其他苦主表示，「是的，雪隧內是可以連續罰的，我也收過」、「請節哀，我還有被開104的，馬的雪隧剛進去有測速要小心」、「我107都被拍了⋯」、「曾經也是連3張」、「我上次深夜超速，開了3張，暈倒～快過年了開銷會比較大，可以去監理站辦理分期付款，最多可以分10期～」。

據《自由時報》報導，國道公路警察局第九公路警察大隊對此表示，原PO違規路段在雪隧內，所以無重複取締的疑義，同時呼籲民眾依照速限指示行駛。至於罰單是否違反比例原則，不是該大隊可以認定，他們只是依法舉發。

國道5號「雪山隧道自動化科技執法系統」自2017年6月15日正式啟用。隧道內南、北向各設置8組，一共16組，將常態性取締超速車、慢速車以及任意變換車道的車輛，最重將可開罰6,000元。

▲他雪隧飆115公里，3分鐘慘被開4張罰單。（圖／翻攝自宜蘭知識+臉書）



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