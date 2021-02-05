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社會 社會焦點 保障人權

物流公司涉地下匯兌…金流17億up！「東京著衣」也涉案　3業者交保

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲物流公司涉嫌地下匯兌，連東京著衣也是其客戶，8被告被依違反銀行法諭令5萬至20萬元不等交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

檢調接獲線報，洪春燕與姪子洪郁翔等4人，涉嫌以開設物流公司當掩護，從事兩岸地下匯兌，5年經手通匯金額高達17億元，就連知名女裝店商「東京著衣」、「AIR SPACE」也是其客戶。台北地檢署4日指揮檢察官兵分4路搜索，除洪女長期滯留海外，姪子以及公司業務等8人遭約談到案，5日清晨依違反銀行法諭令5萬至20萬元不等交保。

專案小組查出，洪春燕和姪子洪郁翔等人，在台灣分別開設「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」等公司，並在大陸地區設立營運據點。

檢察官陳立儒指揮調查局航業調查處調查，洪女等人經營一般貿易物流業務外，還利用公司在兩岸都有銀行戶頭的機會，代辦兩岸間地下匯兌，而知名女裝店商「東京著衣」、「AIR SPACE」也是其客戶。初步清查，物流公司替「東京著衣」地下匯兌10億元，「AIR SPACE」2億元等，還有其他成衣商，估計2014年1月到2019年12月間，經手金額達17億元。

據了解，「網拍女王」周品均於2004年就讀大三時，與前夫鄭景太共同創辦東京著衣，曾創下年收超過新台幣20億元的驚人業績，但兩人於2013年離婚收場，周品均也在眾目睽睽之下踢出董事會。然而，鄭景太卻在離婚後涉假交易遭到約談，當時就有人向檢調表示，他涉嫌透過地下匯兌給大陸廠商貨款，而經查，協助鄭景太代墊貨款的就是洪春燕等人經營的貨運公司。

檢調4日以證人身分約談「東京著衣」的會計、「AIR SPACE」負責人等到案說明，訊後請回。另外，檢調也兵分4路搜索及約談洪男等人，不過，他們否認從事地下匯兌，辯稱他們真的是東京著衣的供貨商，相關資金往來是正常的貿易行為。全案訊後依違反銀行法諭令8名被告5萬到20萬元交保，將再清查確認是否為正常交易，或是非法地下匯兌。

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