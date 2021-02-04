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社會 社會焦點 保障人權

小王探索敏感點！人妻腿抖喊「頂到了～」：在很裡面　老公崩潰

▲桃園市劉姓男子與公司陳姓女同事婚外情，交往4個月至少有65次性行為還製作性愛光碟，劉妻以2人之間通訊軟體對話「好想吃你、找到敏感帶等閒濕對話提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人妻因工作關係認識小王，2人多次發生性行為，還互傳鹹濕對話，老公抓包後崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／台中報導

人妻小君（化名）與同事阿宏（化名）發生婚外情，並多次發生性關係，還互傳鹹濕對話，「攝護線按摩」、「頂到就很舒服」等，但她最後因心繫女兒，提出分手。豈料，阿宏心有不甘，竟像小君丈夫攤牌，坦承2人姦情，並將2人的親密影片傳給小君丈夫，全案才因此曝光。法院審理後，則判阿宏須賠償小君丈夫35萬元。

根據判決書，小君與丈夫結婚多年，但婚後感情不睦，經常爭吵，2018年5月間透過工作認識阿宏，又因丈夫2018年7月間偷拍其弟妹洗澡，她氣得搬離家中後，經常找阿宏訴苦，2人因此日久生情，進而交往，還經常在小君租屋處發生性行為。不過，交往半年後，小君因擔心2人姦情會影響她與丈夫離婚後女兒的監護權，因此提出分手，但阿宏心有不甘，找上小君丈夫攤牌。

小君丈夫獲悉後，認為阿宏侵害他配偶權，憤而對阿宏提告求償。他主張，阿宏明知道小君已婚，卻仍與小君交往、發生性行為，還甜蜜傳訊稱小君「北鼻」，並要小君，「晚上幫我按摩」，而小君則回應，「攝護線按摩嗎」等。

小君丈夫表示，因小君心繫女兒決定提出分手，但阿宏卻要小君陪他到小琉球旅遊才同意，但事後還是心有不甘，把2人的親密影片傳給他後，他才知道2人姦情，於是憤而對阿宏提告求償。

不過，阿宏事後卻辯稱，小君丈夫所提出的對話，沒有任何時間日期，是他跟小君一年交往中的對話，並不是整齊排列的訊息，是湊出來的，不是同時間，且對話內容是他打出來的，並不是事實，因此拒絕賠償。

法官審理時，勘驗對話紀錄，發現阿宏曾傳送，「北鼻」、「晚上幫我按摩」等語給小君，而小君則回，「攝護腺按摩嗎」、「要收取按摩費哦」。此外，對話內容中小君還誇讚阿宏「高手」、「你有發現我腳會抖嗎」，阿宏則回應，「你應該都不只一次喔」、「我還不知道妳點在哪」，而小君再回，「頂到，很裡面有頂到就很舒服」，而阿宏還恍然大悟的說，「X！再最深處喔」、「那我懂了」，小君見狀則回訊安撫，「你都頂的到，不用擔心」等。

此外，法官還透過2人的親密照片中發現，小君僅著內衣褲躺在床上等，證明2人關係親密。小君事後也出面證稱，2人有發生性行為，更指出阿宏的身體特徵等，法官認定2人有發生性行為，再加上小君還寫下悔過書承認2人關係，法官認定阿宏侵害了小君丈夫配偶權，最終判阿宏須賠償35萬元。全案可上訴。

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