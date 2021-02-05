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賺翻了！窮漁民撿海螺發現「罕見橘色珍珠」　富商開價955萬

▲▼ 美樂珠 。（圖／百度百科、微博）

▲美樂珠 。（資料圖／百度百科、微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

幸運女神意外降臨在泰國37歲漁民尼佑姆德查（Hatchai Niyomdecha）身上，他日前到海邊撿貝殼，意外發現一枚海螺殼中發現罕見的橘色珍珠！幾天以來，已有買家開價25萬元英鎊（約新台幣約955萬元）想買。

據《每日郵報》報導，37歲的尼佑姆德查家境不好，1月27日當天與家人前往洛坤府（Nakhon Si Thammarat）的海邊撿拾貝殼，他們無意中發現一個被衝上岸的廢棄浮標，上頭附著許多貝類，當中有3個海螺。

尼佑姆德查與弟弟本來想用撿來的貝殼裝飾房子，然而60歲的父親在家打開其中一個海螺時，竟發現一顆比硬幣還大的橘色珍珠，重達7.68克。

鄰居們蜂擁而至，議論和打聽這種珍珠的市值。據悉，這種罕見的美樂珠有「龍珠」的別稱，無法通過人工養殖生產，自然成珠率也極低，目前全世界加起來僅300顆左右。

幾天下來，有泰國富商聽說這事，開價2.5萬元英鎊被拒絕；又有另名富商開價12.5萬元英鎊，不過也吃了閉門羹。

最後一名中國富商開價25萬元英鎊，總算讓這家人點頭，但買方表示要接受為期14天的檢疫流程後，親自到泰國鑑定一下這顆「龍珠」。

Hatchai Niyomdecha is expecting a huge payout for the orange Melo pearl (Picture: Viral Press) A struggling fisherman is...

Daily News Papers 發佈於 2021年2月4日 星期四

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