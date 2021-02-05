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雞排妹性騷疑雲　黃越綏：翁立友會不會是娛樂效果？冤宜解不宜結

▲▼ 。（圖／資料照）

▲黃越綏對翁立友遭控性騷擾感到「驚訝卻不敢相信」。（圖／資料照）

記者崔子柔／綜合報導

雞排妹（鄭家純）近日指控主持尾牙時受到翁立友、老闆性騷擾，投身婦運的兩性作家黃越綏昨（4）日針對此事在臉書發文表示，她認為雞排妹應該當場斥責並蒐證提告，也真的不太相信翁立友會做出這種輕薄的動作。

黃越綏提到，她不認識雞排妹但很欣賞她，如果事情屬實，就應該蒐證提告不可縱容，不過她不太相信翁立友會做出這種輕薄的動作。

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黃越綏表示，專業的翁立友，會不會是因為講究舞台上的娛樂效果，才做出雙方認知不同的互動，對他的認識除了是個孝子外，也樂意提攜後進，他對謝金晶特別關照，也是因為曾受豬哥亮前輩的託付，經常帶著她一起演出。

黃越綏也提到她特別感謝翁立友對弱勢的關懷，多年來翁立友都以義演的身分參與基金會的公益感恩餐會，也頗受好評，「冤宜解不宜結」，提醒如果可以化敵為友，他日共同攜手在舞台上表演也非異想天開。

▼黃越綏原文 。（圖／翻攝自臉書／黃越綏）

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黃越綏發佈於 2021年2月3日 星期三

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