164萬聘金換2條鯉魚　新郎倌怒嗆：這婚我不結了！

▲在華人社會裡，結婚的聘金，展現的是男方的誠意。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

在傳統華人社會裡，結婚時的聘禮，是兩家人誠意的展現。大陸一對情侶原已論及婚嫁，男方也準備好女方要求的人民幣38萬元（約台幣164萬元）聘金，沒想到迎娶當日，女方家長竟只給2條鯉魚當嫁妝，男方氣得當場帶人離開，還怒嗆，這婚我不結了！

綜合陸媒報導，男方名為張強，他的女友叫做李穎。兩人透過朋友介紹認識，張強一見李穎，就覺得對方是自己的理想型，對她非常好，平時除了送花、送禮物，還常常帶她出去玩，很快就陷入熱戀。

張強的父母也拿出積蓄幫兒子買房，期待兩人早日結婚生子。但沒想到，談論到婚禮聘金時，女方家長開出人民幣38萬元的價碼，還說這是當地的行情價，堅持一塊錢都不能少。張強父母為了替兒子買房，早已花掉大半積蓄，但為了兒子的幸福，還是硬擠出了聘金湊合這樁婚事；女方家長也在收到聘金後表示，會在婚禮當天交出嫁妝。

▲張強拿出38萬的聘金，卻換回2條鯉魚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

結婚當日，張強眼見迎娶流程都快結束，女方父母卻遲遲沒有拿出嫁妝，直到準新人要走出大門，李媽媽才拉著張強進廚房，拿2條鯉魚給他，並告訴說，「嫁妝就是這兩條鯉魚」。張強一聽憤怒又傻眼，並直言，我們家拿38萬聘金娶李穎，卻收到2條鯉魚當嫁妝，不明白岳母的用意是什麼？李媽媽一聽，理直氣壯地說，「你娶了我女兒，她才是最珍貴的嫁妝，現在有了人還要錢？哪有這麼好的事。」

張強見丈母娘難以溝通，便轉身向準新娘求助，沒想到李穎卻低頭沉默。張強這才明白，這都是女方家的計畫，他便丟下鯉魚離去，還怒嗆，「婚我不結了，你們最好是趕快把聘金退回來」。此事很快在當地傳開，李家為了保護女兒聲譽，只能不情願地退回聘金。

日前也有網友在ptt發文，稱他朋友最近去提親，被女方家裡要求600萬聘金，「原因是要給弟弟買房，因為姊姊嫁了，就無法再支付錢給弟弟，所以一次付清600萬」，令他相當傻眼。網友紛紛回覆，「不是反串的話，可以放生女方了，這種事還不反抗以後只會害死小家庭」、「不值得好嗎，女人還可以再找，謝謝再聯絡」、「有可能說真的的原因是，我真的有聽說我朋友的女友父母要求要有一棟房子掛在女方家」。