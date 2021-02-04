泡湯變噴血！溫泉會館木地板「如捕獸夾陷阱」　腿中招鐵釘直入

▲黃男1家3口到苗栗某溫泉會館泡湯，他一腳踩破木地板，導致小腿遭鐵釘刺傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗泰安區一間溫泉會館，3日遭人投訴PTT爆料，指稱在元旦假期時，黃姓男子1家3口興高采烈去泡湯，不料泡完要離去前，先生一腳「踩破」房間木地板、誤中木地板無預警崩落的「管線檢查孔」，慘遭地板接合處的鐵釘刺入血流不止。黃男妻子不滿收這麼高額的費用、2小時要價2400元，竟是如此設施，目前已對業者提出告訴。

這名人妻在PTT上表示，元旦那天和先生帶著2歲的女兒到苗栗泰安一間熱門飯店泡湯， 該飯店之前是偶像劇拍攝地點， 網路討論很多、也有接近4顆星的評價， 1小時收費1200元，訂了2小時花了2400元，也算是高額的湯屋收費。

人妻指出，結果當天到飯店之後，排到了一間「尊爵」湯屋，一進去就後悔，霉味很重、木地板踩起來有嘎吱的聲音、湯屋很暗，對外窗很小，整體看起來很舊，但因為已付完款進來也不能退，就想說算了。

人妻po文表示，沒想到泡完要離開的時候，先生給女兒吹完頭髮， 腳往前一踏、木地板竟然整個崩壞陷落，先生掉進地上的大洞！我們當場尖叫女兒大哭，我先生腳被卡在木地板夾層當中一直大叫很痛，腳背被木地板接合處的鐵釘刺入血流不止，腳底也在流血。我們立刻打電話叫人來幫忙送醫急診。後來不但要打破傷風針，要清創還要縫合。人妻還說「到目前都沒有談過和解金這種東西，只收到一盒水果禮盒。」

▲人妻指著木板缺口處，表示這就是先生中招受傷的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

之後人妻上網竟發現，這間溫泉飯店早在2013年時，因為設備維修的窗戶沒做好，導致1名43歲父親為幫女兒拍照，靠在窗簾擋住卻沒有窗戶的地方，摔落10米深的山谷中不治；認為該飯店已經不是第一次出包，維修非常差勁，「無法想像今天如果是一個老人或是幼兒掉落會怎麼樣？」

溫泉業者出面澄清，指事發時，飯店工作人員立即前去處理，趕緊帶去就醫清創及包紮，後續也承諾協助保險理賠等；幾天後也積極想要去探望先生傷勢，但都遭到婉拒，所以只好先送水果禮盒，並非無不聞不問，也希望能有機會碰面好好處理之後理賠相關事宜。

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