「去死女韓粉」怒譙前澎湖縣長：混蛋！確定被關還得再賠3萬

▲楊姓女韓粉辱罵前澎湖縣長高植澎「混蛋」挨告，遭判拘役30日定讞後，民事部分得再賠償3萬元。（組合圖／翻攝臉書、記者洪靖宜攝）

記者陳羿妏／高雄報導

楊姓女韓粉2019年7月於罷韓煎餅店前嗆女學生「去死」，凶狠模樣引發關注，隨後她被挖出，同年4月間就曾於前澎湖縣長高植澎臉書貼文留言，嗆對方「混蛋」、「您不是女人生的」，事後遭高植澎提告。對此，刑事部分，高雄高分院依公然侮辱罪，將楊女判處拘役30日，得易科罰金3萬元定讞，民事部分，高植澎另向楊女求償30萬元，橋頭地院日前審酌後，判楊女賠3萬元為適當，可上訴。

回顧整起事發經過，楊女不滿高植澎臉書PO文，質疑高雄市前市長韓國瑜妻子李佳芬「未捐版稅」，直接留言寫下「混蛋」、「您不是女人生的」（暗指高是「畜生」）、「不是每個人都跟您一樣不要『臉』的」等語，遭高植澎一狀告上法院。

刑事部分，橋頭地院依公然侮辱罪，將楊女判處拘役30日，得易科罰金3萬元，案經上訴，二審高雄高分院維持原判，全案定讞。事後，高植澎另提民事訴訟，除向楊女求償30萬元，並於報紙頭版刊登道歉啟事，以恢復其個人名譽。

楊女辯稱，自己是基於高雄市民良心，提出善意的建議，想勸導高植澎不要如此黑韓，不料，雙方爭論過程，高植澎竟惱羞成怒，加碼黑韓，言語更是挑釁所辱罵的言詞，指她跟著韓一起混、撈，讓她聽完受到刺激，才會說出上開言論，而這些言論純屬臉書討論過程，非針對高植澎個人，也絕非妨害對方的名譽，反倒是高植澎於提告後，不斷於媒體公開、抹黑霸凌她，對全案喜形於色，引以為豪，對於黑韓以及使用言詞侮辱她隻字不提，竟要她道歉賠償。

對此，橋頭地院勘驗相關事證後，判楊女賠3萬元為適當，並駁回其餘之訴，因此楊女免於媒體版面刊登道歉啟事，全案仍可上訴。