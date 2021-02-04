員工尾牙中頭獎「清空淘寶購物車」公司一看秒反悔…裡面有套房

▲ 男員工抽中尾牙頭獎。（示意圖／www.pakutaso.com，並非當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

心情像過山車！福建泉州一男子日前在公司尾牙喜中頭獎，爽歪歪找公司兌現。據悉，這個頭獎不太簡單，竟是「清空淘寶購物車」。不過，事後公司一看購物車裡的內容卻反悔了，並找他談話，說抽獎規則欠考慮。原來，他購物車中有一套房。

據《泉州電視台》報導，王姓男員工氣憤表示，「老闆聽說之後就不樂意了，還找我談話，說不能幫我清空。」他認為不合理，「當時說得好好的，現在反悔了，這是沒有信譽啊，那當時就不要設置這樣的獎項！」

公司李姓老闆無奈回應，「沒有說不兌現這個東西，但是你往購物車裡頭放一套房子，這就有點稍微過分了，設計這個獎項的時候，也稍微有點欠考慮，可是總不能這套房子公司也給他付錢吧！」

之後，王男和公司針對此問題爭執不下。後來，老闆鬆口，「大家都退一步，如果他一定要買這個房子的話，房子的定金公司可以幫他出，行不行？」目前，雙方扔在協商中。

事件一經曝光，立刻引發廣大網友的關注，「男子尾牙中獎清空購物車」等相關話題也登上了熱搜。對此，網友戰翻，多數人認為員工過分了，「這員工太不要臉了你咋不放一架飛機呢」、「老闆已經不錯了，可以清空購物車也算是神仙老闆了」、「過分了吧，正常人都不會這麼做」。

不過，也有網友認為，公司沒有制定好規則，就不能怪員工貪，「規則應該有個金額上限，人家淘寶抽清空購物車還限制最高金額4999呢」、「這個獎居然沒有上限，老闆不知道現在天貓也賣豪車吧」、「一個敢抽一個敢要」、「咋滴？玩不起怪員工？」。

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