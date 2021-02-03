不想付托運費！4男在機場「30分鐘狂嗑30公斤橘子」...回家後悲劇了

▲因嫌托運太貴，男子竟將30公斤橘子一次吃完。（示意圖／翻攝自沸點視頻）

實習記者高琳景／綜合報導

出國旅遊時，行李若超重，就必須額外加錢才能托運。大陸一名男子日前出差購買了一箱橘子，不料到機場時卻被告知「橘子要另收托運費」，因為不想付錢，他和另外3名同事就在機場猛吃橘子，沒想到返家後，4個人嘴角全都起了水泡，令人哭笑不得。

綜合陸媒報導，近日微博瘋傳一則影片，一名王姓男子和3名同事日前到昆明出差，返程時他們花了人民幣50元（約新台幣216元）買了一箱30公斤橘子，不料到機場時，機場工作人員告知他們「托運費１公斤10元（約新台幣43元）」換算下來托運費大約為1298元新台幣。

▲4人當場嗑完這箱橘子。（圖／翻攝自沸點視頻）

因為不想付這6倍橘子費用的托運費，4人商量過後，花了半小時在現場將橘子全部吃完。不料回家3天後，4人都因吃太多橘子上火導致嘴角都起水泡，痛到讓他們直呼「以後再也不吃橘子了」。

▲嘴角都長出水泡。（圖／翻攝自沸點視頻）

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「大橘為重」、「真實版人在囧途」、「其實可以免費發給周圍的乘客」、「這麼多糖分，不上火才怪」、「不怕吃進醫院嗎」、「我曾經因為懶得再去排托運，在安檢口吃掉6個布丁」。

據了解，橘子因含有大量糖分，所以很多人在吃完時都會出現口乾舌燥、流鼻血和便秘等等一系列上火症狀。