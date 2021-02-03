　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不想付托運費！4男在機場「30分鐘狂嗑30公斤橘子」...回家後悲劇了

▲水果,橘子。（圖／視覺中國CFP）

▲因嫌托運太貴，男子竟將30公斤橘子一次吃完。（示意圖／翻攝自沸點視頻）

實習記者高琳景／綜合報導

出國旅遊時，行李若超重，就必須額外加錢才能托運。大陸一名男子日前出差購買了一箱橘子，不料到機場時卻被告知「橘子要另收托運費」，因為不想付錢，他和另外3名同事就在機場猛吃橘子，沒想到返家後，4個人嘴角全都起了水泡，令人哭笑不得。

綜合陸媒報導，近日微博瘋傳一則影片，一名王姓男子和3名同事日前到昆明出差，返程時他們花了人民幣50元（約新台幣216元）買了一箱30公斤橘子，不料到機場時，機場工作人員告知他們「托運費１公斤10元（約新台幣43元）」換算下來托運費大約為1298元新台幣。

▲▼ 0

▲4人當場嗑完這箱橘子。（圖／翻攝自沸點視頻）

因為不想付這6倍橘子費用的托運費，4人商量過後，花了半小時在現場將橘子全部吃完。不料回家3天後，4人都因吃太多橘子上火導致嘴角都起水泡，痛到讓他們直呼「以後再也不吃橘子了」。

▲▼ 0

▲嘴角都長出水泡。（圖／翻攝自沸點視頻）

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「大橘為重」、「真實版人在囧途」、「其實可以免費發給周圍的乘客」、「這麼多糖分，不上火才怪」、「不怕吃進醫院嗎」、「我曾經因為懶得再去排托運，在安檢口吃掉6個布丁」。

據了解，橘子因含有大量糖分，所以很多人在吃完時都會出現口乾舌燥、流鼻血和便秘等等一系列上火症狀。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
尾牙中4萬元！花3萬6買一整本「2000元刮刮樂」　結果曝光
春節連假又要變冷！　「全台有雨」時間點曝光
雞排妹心寒「說出來的人變罪人」　嗆翁立友：可以來告我
美女醫除夕為珠寶大吵內幕曝　她怒嗆前夫：你精子也是借我用？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不想付托運費！4男在機場「30分鐘狂嗑30公斤橘子」...回家後悲劇了

「殯儀館內迎娶亡妻」深情夫1年後人設崩壞：根本蛆　無恥操作曝

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

國台辦旗下媒體改版　《中國台灣網》新logo意象撞臉華航

情侶搭地鐵不忍了！佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

台灣採購陸製疫苗有難度　他拋出解套辦法

香港「星島日報」易主　新老闆是大陸地產商

做完「肛拭子」走路秒變企鵝？　陸影片瘋狂流傳

中國網路人口達9.89億　去年線上購物花費破50兆

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

不想付托運費！4男在機場「30分鐘狂嗑30公斤橘子」...回家後悲劇了

「殯儀館內迎娶亡妻」深情夫1年後人設崩壞：根本蛆　無恥操作曝

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

國台辦旗下媒體改版　《中國台灣網》新logo意象撞臉華航

情侶搭地鐵不忍了！佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

台灣採購陸製疫苗有難度　他拋出解套辦法

香港「星島日報」易主　新老闆是大陸地產商

做完「肛拭子」走路秒變企鵝？　陸影片瘋狂流傳

中國網路人口達9.89億　去年線上購物花費破50兆

「星國言承旭」棄百萬年薪闖歌壇　揪台女星展遠距離「跨海情緣」

便宜飼料全挑掉！16歲貓奶奶只吃貴的「殺氣怒瞪」：想偷工減料？

路人小孩掉鞋！　陳意涵衝下公車「追家長追回上一站」：走那麼快

鄭爽醜聞2度帶衰李鍾碩　《翡翠戀人》定檔日延期…網一看全傻了

台北人採辦年貨首選！盤點南門市場3家必去名攤　政商最愛東坡肉

遭影射遊說移民署助向華強依親居留　葉毓蘭喊告媒體：子虛烏有

航海王還有它！慧洋1月營收11.27億創新高「今年重回獲利航道」

翁山蘇姬遭正式起訴！傳被拘留至15日　外媒驚：新政府就抓1群人

半夜偷拍居民愛愛！大叔操控無人機嗨翻...下秒慘墜機　被關8個月

妖股GameStop狙殺空頭巨鱷！華爾街之狼警告：散戶可能會血本無歸

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

大陸熱門新聞

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

美腿「短裙女」在車廂自慰　網看完崩潰：中招啦！

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

情侶搭捷運不忍了！「激情運動」一路沒停

人人影視GG了！警方查盜版抓14人

人妻旅館隔離遭「警察刷卡入房」壓床狂親！

女大生學開車失蹤　遺體遭人剖腹

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

殯儀館內迎娶亡妻！深情夫人設翻車：根本蛆

大陸專家分析台灣經濟「曇花一現」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

梁舒涵和霸總邱昊奇雨中擁吻羞爆

梁舒涵和霸總邱昊奇雨中擁吻羞爆

梁舒涵在《廢財闖天關》和富二代霸總邱昊奇戀愛，但想要麻雀變鳳凰沒這麼簡單，兩人之間還有個未婚妻黃甄妮，最新劇情，兩人終於突圍各種心魔與難關，確定彼此心意，甜蜜浪漫在雨中擁吻，梁舒涵表示沒想到自己接演這麼男性化的角色，竟然還可以有這麼多言情小說裡的霸總橋段，滿足她想拍浪漫偶像劇的夢想。

昆明「藍衣女記者」與歹徒對峙登熱搜：當天剛領記者證

昆明「藍衣女記者」與歹徒對峙登熱搜：當天剛領記者證

狂徒校門挾持學生　遭狙擊手擊斃

狂徒校門挾持學生　遭狙擊手擊斃

農委會：豬價波動是因「飼料成本漲」

農委會：豬價波動是因「飼料成本漲」

電暖器停電沒關！出門後房子全燒光

電暖器停電沒關！出門後房子全燒光

關鍵字：

橘子托運運費昆明水泡

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

小樂吳思賢染毒首發聲

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面