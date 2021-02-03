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4歲女兒吃火鍋感染！爸媽「幫清便便」　隔天一家人下場超慘

▲▼火鍋，鴛鴦鍋，麻辣鍋。（圖／記者許力方攝）

▲台中一名4歲娃跟著大人吃火鍋，結果肉未全熟就吃下肚，未料染沙門氏菌嚴重腹瀉，全家也跟著中鏢。(圖／資料照片)

記者游瓊華／台中報導

天冷全民愛吃鍋，很多人愛吃半生不熟的蛋黃、微微帶血的肉，尤其是牛肉涮兩下就起鍋，認為這樣鮮嫩有口感，但醫師警告，並非所有人都能這樣吃！門診上就遇到一名4歲女童，發燒超過38度、上吐下瀉，確診為感染沙門氏菌，導致腸胃炎，傻眼的是孩子爸媽也狂拉肚子，追問才發現全家人吃火鍋，女童疑似吃到未熟的肉、蛋，隔天就嚴重腹瀉，大人在清理孩子排泄物時又無做好清潔消毒，相互傳染，結果變成一家人都中鏢。

台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，女童腹瀉情況嚴重，大便都帶血絲，從摻雜血液跟黏液的糞便中檢驗出沙門氏菌。一般來說，3分、5分、7分、8分熟度肉品對大人可能沒問題，但學齡前的幼兒腸胃道還沒有發育完全，所有食材都必須清洗乾淨，而且不能只涮個兩下，還半生不熟就讓幼童吃下肚，就容易產生細菌腸胃感染。

李敏駿也提到，往年每到冬季，來看診的十個病童，罹患呼吸道感染疾病接近六位。今年最特別的是，腸胃炎病童變多，提醒家長，放寒假與春節期間，聚餐機會大增，必須特別注意飲食安全。

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