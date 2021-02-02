加購「薯條+可樂」要140元！他驚呼暴利...網揭暗黑內幕

▲台灣美式餐廳林立，常見的品項有漢堡、薯條、牛排、意大利麵等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

近年來台灣美式餐廳林立，業者也常推出符合民眾口味的新品項。一名網友就表示，日前他路過一個美式漢堡攤，看到價目表後讓他超級疑惑，因為這家漢堡店升級套餐居然要多付140元，但其實只是多了薯條及1杯可樂，讓他忍不住好奇想問，為什麼定價會這麼高？

一名網友昨（1）日在PTT八卦板以「為什麼薯條和可樂可以賣140元」為題發文，表示他日前經過一個美式漢堡攤，看到價目表後真的很疑惑，「漢堡單點8、90還好，重點是+140元升級套餐，套餐就是薯條+可樂」，讓他驚呼「我到底看了三x，薯條算你50好了，可樂算30，這樣也才80阿，140塊到底是什麼暴利。」

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▲網友好奇為何只有薯條和可樂要多花140元。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後不少網友有共鳴，認為這些美式餐廳都是參考美國定價當然貴，「這幾年一堆跟風山寨美式餐廳，只學到定價」、「單點阿」、「講實話，現在要吃美式的食物去全聯或costco自己在家做就好」、「台灣美式餐廳9成9都是只學到氣氛而已吧」、「這種店很快就倒了啦」「就賣盤子（凱子）咩」。

也有網友認為「價錢對齊美國很合理吧，之前去紐約買路邊熱狗堡就5美了」、「這種店就是你點一杯可樂然後坐一整天不要走，賣的是位置」、「有沒有加收10%服物費」、「價錢很美式阿」、「店租阿，跟電影院爆米花賣你200一樣」。