　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加購「薯條+可樂」要140元！他驚呼暴利...網揭暗黑內幕

▲漢堡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣美式餐廳林立，常見的品項有漢堡、薯條、牛排、意大利麵等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

近年來台灣美式餐廳林立，業者也常推出符合民眾口味的新品項。一名網友就表示，日前他路過一個美式漢堡攤，看到價目表後讓他超級疑惑，因為這家漢堡店升級套餐居然要多付140元，但其實只是多了薯條及1杯可樂，讓他忍不住好奇想問，為什麼定價會這麼高？

一名網友昨（1）日在PTT八卦板以「為什麼薯條和可樂可以賣140元」為題發文，表示他日前經過一個美式漢堡攤，看到價目表後真的很疑惑，「漢堡單點8、90還好，重點是+140元升級套餐，套餐就是薯條+可樂」，讓他驚呼「我到底看了三x，薯條算你50好了，可樂算30，這樣也才80阿，140塊到底是什麼暴利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友發問加購「薯條＋漢堡花140」合理嗎。（圖／翻攝自）

▲網友好奇為何只有薯條和可樂要多花140元。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後不少網友有共鳴，認為這些美式餐廳都是參考美國定價當然貴，「這幾年一堆跟風山寨美式餐廳，只學到定價」、「單點阿」、「講實話，現在要吃美式的食物去全聯或costco自己在家做就好」、「台灣美式餐廳9成9都是只學到氣氛而已吧」、「這種店很快就倒了啦」「就賣盤子（凱子）咩」。

也有網友認為「價錢對齊美國很合理吧，之前去紐約買路邊熱狗堡就5美了」、「這種店就是你點一杯可樂然後坐一整天不要走，賣的是位置」、「有沒有加收10%服物費」、「價錢很美式阿」、「店租阿，跟電影院爆米花賣你200一樣」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
逼直銷辣人妻「轉播激戰老公」！　噁男硬啪手段曝光
馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！
快訊／部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了
姪子出遊6人斷魂台南！　姑丈擬「提國賠」批：道路設計不良

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

善耕365／視障者與長者的共融機構　開啟可能的台中啟明重建會

單親媽手工餃養2孩「小一女兒血癌」　她看5寶爸：也應自立自強

快訊／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡！死因竟是肺炎

暨大櫻花季登場！「八重櫻、昭和櫻、枝垂櫻」千株櫻花遍布校園　

加購「薯條+可樂」要140元！他驚呼暴利...網揭暗黑內幕

超狂手繪「台灣早餐地圖」！她花3年創作：從每天第一餐善待自己

幫媽出氣！她怒控嫂嫂根本「驚世駭媳」　網全不挺：你嫁人再說

「飛鼠號」失聯8天今傳好消息　中央大學：訊號接收成功

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

善耕365／視障者與長者的共融機構　開啟可能的台中啟明重建會

單親媽手工餃養2孩「小一女兒血癌」　她看5寶爸：也應自立自強

快訊／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡！死因竟是肺炎

暨大櫻花季登場！「八重櫻、昭和櫻、枝垂櫻」千株櫻花遍布校園　

加購「薯條+可樂」要140元！他驚呼暴利...網揭暗黑內幕

超狂手繪「台灣早餐地圖」！她花3年創作：從每天第一餐善待自己

幫媽出氣！她怒控嫂嫂根本「驚世駭媳」　網全不挺：你嫁人再說

「飛鼠號」失聯8天今傳好消息　中央大學：訊號接收成功

練打用新球有感　周思齊：打不出長打，就打很多安打

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

頭髮黏膩、洗不乾淨！潤絲精別混搭洗髮精　食藥署曝NG原理

陸軍少校墜樓送醫不治　六軍團成立專案小組調查中

快訊／日本新冠疫情失控　10都府縣緊急事態延長至3月7日

周傳雄發聲護孟美岐：沒有誰應該是誰的導師！　「每一位都應受尊重」

修內規讓趙少康參選黨魁？　馬英九：江啟臣及中常委決定

資深女星借出2900萬「28年男演員劈腿」分手鬧翻：小三小四還生子

芳苑沿海慘遭廢土入侵濫倒！彰縣府鐵腕取締　環保局清查50處

走春必去花東6大浪漫花海　還有大型稻草迷宮、龍貓車站超好拍

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

家族基因太強！姐妹狂登表特版　街口老闆嫩妻身世曝

今晨7.8℃！高溫降10度轉雨　小年夜恐全台大變天

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員理由曝光

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

靈異直播主燒金紙　土地公神像突然動了！

老公約好友去「7」！她求解...下秒臉綠了

12星座男戀愛需求曝！2種人「75%肉體激情」　牡羊認了

52台傳獎落華視！　NCC證實了

韓妞都說準！「剪指甲」心理測驗看個性

更多熱門

相關新聞

他不敢準時下班！網曝1關鍵：應該的

他不敢準時下班！網曝1關鍵：應該的

多數公司都會明定上班時間和下班時間，不過很多員工只敢準時到、不敢準時走。一名網友就發文表示，假設公司的下班時間是晚上6點，真的有人敢6點就起身離開嗎？他每次看到同事還在忙公事，就根本不敢走，「有人是很準時下班的嗎？」貼文一出，立刻引發熱議。

大戶又調皮！陽明驚見「33筆168買單」攻上漲停

大戶又調皮！陽明驚見「33筆168買單」攻上漲停

新大樓多是推拉窗！他想改「過來人搖頭」

新大樓多是推拉窗！他想改「過來人搖頭」

賣場「自助結帳區」空蕩蕩！網點3問題：超難用

賣場「自助結帳區」空蕩蕩！網點3問題：超難用

冷凍年菜4000元！「12道菜+1甜點」網看菜單超心動

冷凍年菜4000元！「12道菜+1甜點」網看菜單超心動

關鍵字：

PTT美式餐廳漢堡薯條

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面