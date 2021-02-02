綠營批王育敏「50歲阿姨」　李彥秀：蔡英文、蘇貞昌能接受嗎？





▲國民黨推出飛行外套，由國民黨文傳會主委王育敏擔任模特兒拍攝宣傳，卻遭到民進黨抨擊。（翻攝國民黨臉書）。

記者羅婉庭／台北報導

國民黨青年部推出飛行外套，遭到民進黨網路社群中心主任范綱皓諷刺模特兒找已經50歲的王育敏，更稱其「阿姨」。對此，國民黨副秘書長李彥秀指出，號稱進步的民進黨青年黨工，卻用歧視年齡的語言來攻擊在野黨的黨務主管，「身為民進黨主席的蔡英文能接受嗎？連被尊稱老縣長都有意見的行政院長蘇貞昌，吞的下去嗎？」

李彥秀昨晚於臉書上替王育敏打抱不平，指出「50歲又怎樣！」，生理上的青春固然是無價的本錢，的確令人羨慕，但是能否從歲月積累出智慧，更是重點。民進黨年輕世代，如果只有這樣的程度，實在令人失望。更讓人懷疑過去幾年風起雲湧的學運浪潮，進到民進黨體制內，不但被馴化，甚至被「寵壞」了。

李彥秀以自己為例，27歲開始從事政治工作，超過二十年的時間，從議會、立法院，到黨務工作，這些時間累積不是她的負擔，而是資產。她說，就算50歲，她們照樣可以把飛行夾克穿的英挺帥氣！

最後，李彥秀強調，「更重要的是，我知道要我們應該先為人，之後才是黨工。」

此外，國民黨新媒體事務部主任張智瑋表示，他今年30歲，是新媒體部最老的黨工；如果要戰誰把MA-1飛行夾克帶進台灣政治場域，那國民黨贏；4年前，國民黨主席江啟臣擔任黨團書記長的時候就開始使用，在2018地方選舉的時候，國民黨就已經是人手一件。

張智瑋也說，如果要比販售方式的話，還是國民黨贏，當民進黨還在劃撥、匯款、對帳單的時候，國民黨已經開設電商中心，自建新媒體平台販售，全國唯一。