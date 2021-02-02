台南5死1命危車禍找到「台中某高中課表」　90度甩尾自撞原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

台南市安南區1日發生5死1命危的重大車禍，5名死者中年紀最小的才10歲。警方在車禍現場找到一個裝有台中某高中課表、運動服的背包，還有兩頂寫有工作單位「南山6號」的工程帽，但追查車輛登記資料，車主則是台東人，究竟這6人的身分、關係如何，都還有待進一步調查釐清。

▲警消直接破壞車頂救出受困者。（圖／記者林悅攝）

警消1日晚間11時54分接獲民眾報案，指稱在台江大道、工明二路口發生車禍，到場時車上6人皆沒有生命跡象，其中3人受困車內，直到2日凌晨1時01分才救出最後一名受困女性，並分別送往安南醫院、成大醫院、奇美醫院。

22歲王姓男駕駛、21歲廖姓男子、10歲男童以及16歲羅姓女子、25歲女子，5人送醫搶救均宣告不治。而20歲魏姓女子傷勢嚴重，目前仍在醫院搶救當中。

根據《自由時報》報導，警方在撞成「ㄑ」字型的車輛中發現一隻遭夾死的寵物狗，另外還有一個裝有台中某高中課表、運動服的背包，以及兩頂寫有「南山6號」、姓名的工程帽，和數張在台中超商消費的發票，可見乘客應該與台中有地緣關係，但進一步追查，車輛登記者卻在台東；至於事故發生原因，初步推測可能是行經台江大道橋樑時，疑似車速過快，導致車子彈起來，落地後失控，才會撞上工廠的警衛室。

▼▲監視器拍下車禍發生瞬間，車子（圖／記者林悅翻攝）

後方的目擊駕駛也就是報案者，事後接受媒體採訪時提到，看到事故時車子已經撞成一團，他嚇了一跳，立刻靠邊停車報警，「有看到輪胎痕跡，看到時就已經撞成一團，一開始還有聽到呻吟聲，車門打開，人已經一動也不動了，救護人員來的時候就……。」

一場車禍牽涉台南、台中、台東3縣市，詳細的事故發生原因以及傷亡者的人際關係，仍有待警方調查釐清。

▼警方在現場遺留的物品中發現高中課表和工程帽。（圖／記者林悅攝）