▲春節首度開放大客車行駛「蘇花改路肩」，搭客運比自駕快1小時。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

公路總局今年春節連假起，於3日以上連假時段性開放大客車行駛蘇花改路肩，交通部長林佳龍今（1）日也特別至蘇花改（蘇澳-東澳）段現場確認開放的路段及相關措施。公路總局預估從國5蘇澳端至花蓮搭乘客運，壅塞時段的行車時間約可較一般自行開車的民眾節省約40～60分鐘。

春節連假將於2月10日開始展開，交通部及公路總局做好疏運整備工作，林佳龍今前往蘇花改（蘇澳-東澳）段現場確認開放的路段及相關措施，也率公路總局視察蘇花改路段進行聯稽路檢作業，檢查大客車相關如安全門、緊急逃生口、擊破器及輪胎等設備並就駕駛人資格加強查核，以確保國人旅遊行車安全。

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▲春節首度開放大客車行駛「蘇花改路肩」，林佳龍今前往蘇花改（蘇澳-東澳）段現場確認開放的路段及相關措施。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，已於蘇澳至花蓮路段規劃大客車優先措施，非蘇花改路段包含蘇澳地區、和平地區及崇德地區將設置大客車優先道或藉由改道方式縮短大客車的旅行時間。

今年春節將第1次開放蘇花改路肩於特定時段讓大客車通行，公路總局預估，從國5蘇澳端至花蓮搭乘客運，壅塞時段的行車時間約可較一般自行開車的民眾節省約40～60分鐘。

交通部另責成公路總局推出國道客運優惠措施，春節期間更於初二至初四推出東部限定加碼優惠措施，只要4人同行持來回票搭乘國道客運，並搭配購買台灣好行宜花東在地體驗行程套票，或至在地合法飯店(旅宿業)住宿，即提供其中1人國道客運票價免費之優待；回程搭乘國道客運，檢具台灣好行套票證明、在地合法飯店或旅宿業住宿證明，再折抵200元。（同時有租賃車輛不重複抵退）

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