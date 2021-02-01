緬甸軍方疑政變！仰光主要道路封鎖　超市現搶購潮

▲軍隊駐守，仰光主要道路封閉。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷1日專電

緬甸今天疑似爆發軍方政變，在仰光的台商指出，軍方擔心會有大規模群眾集結，仰光主要道路已經被封鎖，他評估後續狀況不樂觀，可能會有動亂，超市出現搶購民生用品的狀況。

緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，全民盟）發言人苗紐（Myo Nyunt）今天向媒體表示，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內多名執政黨高層已遭到軍方逮捕。軍方稍後宣布國家進入為期一年的緊急狀態，目前交由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權。

People line up to buy rice in Yangon #Myanmarcoup #Savemyanmar pic.twitter.com/1iatyZ5yL6 — soe zeya tun (@soezeya) February 1, 2021

在緬甸經商10多年的曾姓台商接受中央社記者網路電話訪問時表示，由於軍方擔心會有民眾大規模集結，目前仰光的對外道路已經被封鎖，不能進也不能出，手機訊號、電話訊號以及手機網路都被斷訊，目前只剩下有線網路可以用，但何時會被斷訊也不知道。

曾姓台商表示，因為封路的關係，他的公司今天有一半的員工根本無法來上班，可能要休息3天，而且銀行目前都關閉，超市出現搶購米和食用油的狀況，因為大家都怕有暴動。

曾姓台商評估後續狀況不樂觀，因為現在已經不是以前資訊封閉的時代，緬甸人民對於軍方這樣的作法會很不滿；學生思想也不一樣，相對開放很多，他認為有可能會出現動亂。

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