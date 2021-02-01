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塑膠袋排排站！網見「農田景象」背脊涼了　內行秒點破真相

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲秧苗全被塑膠袋綁住了。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

記者曾筠淇／綜合報導

一般人若沒有接觸過農作，多會對一些特殊的種植方式感到訝異，一名女網友日前經過農田時，發現秧苗竟全被黃色塑膠袋綁住了，讓她相當好奇作用為何。照片曝光後，立刻引發熱議，好幾個網友看到後都大吃一驚，其中，還有內行人出面解惑，「擋風用的」、「防寒害」。

這名女網友在「爆系知識家」上發文表示，她日前上班經過農田時，竟發現每株秧苗都被黃色塑膠袋給固定住了，且上頭似乎還印了些字，一眼望過去，整齊得令人害怕；因此，她就對這個特殊的景象感到好奇，「想請教大家這是在種什麼啊？」

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照片曝光後，網友紛紛留言回應，「好可怕」、「感覺像樹葬耶，上面有字」、「今晚三更時分，你就會知道」、「我想說什麼時候台灣的墳場這麼整齊了」、「最新的樹葬嗎」、「種天燈，過幾天長大就可以賣了」、「我以為是墓碑」、「沒仔細看，一度以為集體墓碑」、「晚上嚇小偷用的」、「小時候看到大人都說是防鳥去吃的」。

其中，還有內行人出面解答，「應該是樹苗怕寒，布袋應該是在植物的北邊，在擋東北季風的」、「防寒害」、「防風用的袋子」、「植栽剛種好，用飼料袋架在北面擋風」、「擋風寒」、「防風、怕苗被風吹死」、「擋風用的」。

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