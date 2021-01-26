人夫求刺激…找小三車震！她羞喊「比較喜歡被硬上」：像上次那樣

▲人夫婚前就出軌，婚後還拋下孕妻與小三嘿咻，氣得正宮怒對小三提告求償。（圖／達志／示意圖）

記者陳韻如／桃園報導

人夫阿傑（化名）婚前就出軌女子小君（化名），婚後更拋下孕妻多次與小君發生性關係，事後還互傳曖昧對話，內容也談及性行為，「我喜歡你單純是因為你打炮合我胃口」、「喜歡上次那樣被硬上」等，被正宮抓包後，憤而對小君提告求償。法官審理後，判小君須賠償正宮20萬元。

正宮指控，她與阿傑2019年11月11日結婚，但沒想到阿傑婚前就劈腿，背著她跟小君交往，婚後甚至丟下懷孕的她與小君發生性關係。正宮認為，小君明知道阿傑是有配偶的人，卻還是介入她的感情，於是憤而對小君提告求償。

對此，小君否認知道阿傑有另一伴，不過，法官調查發現，2人在2019年11月24日至2020年2月間互傳親密對話，其中包括小君多次傳訊，「不要把我想得跟狼似的」、「我喜歡你單純是因為你打炮合我胃口」，另外，小君還提及，「你是婚前恐懼症吧」、「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」、「怎麼不傳給太太看呢她應該會炸到直接生出來」等語，這些對話全打臉小君所述。

另外，法官還發現，2人直到2020年6月間都還有聯繫，阿傑曾傳訊，「哈哈哈我們先從車震開始啊！記得有次ㄇ超刺激的」、「哈哈哈太刺激ㄌ，一下就爽了，得多試幾次」，而小君則回，「刺激但我不爽阿」、「您挺爽的」、「真是色情」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」，法官因此認定2人姦情，小君嚴重侵害正宮配偶權，最終判小君須賠償正宮20萬元。全案可上訴。

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