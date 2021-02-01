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「火流星」最新影片曝！全台目睹：綠色尾巴狂閃　氣象局回應了

記者陳俊宏、黃翊婷／台北報導

全台民眾今天（1日）凌晨1時52分至58分間，相繼在天空看到一顆巨大火球飛過，不少人認為是「火流星」，「綠色尾巴一直閃」、「我在板橋，有看到，速度超級快。」對此，中央氣象局表示，若出現火流星是正常現象。

網友目擊火流星。（圖／翻攝「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」臉書社團）

▲▼駕駛在國1剛過三義路段目擊火流星。（圖／翻攝「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」臉書社團

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網友目擊火流星。（圖／翻攝「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」臉書社團）

《ETtoday新聞雲》詢問氣象局是否有掌握到今晨出現火流星？預報員劉沛滕表示，通常是有流星雨，才較容易出現火流星，但近期沒特別流星雨，最近一次是1月初的象限座流星雨。

劉沛滕解釋，外太空的岩石和隕石進入大氣層燃燒，若體積比較大、燃燒較旺盛，需要比較久的時間才會燒光，就會出現火流星；火流星就是比較亮的流星，這是正常現象。

網友目擊火流星。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

▲▼阿里山國家風景區管理處的直播拍下火流星飛過天空，全程約9秒鐘。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

網友目擊火流星。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

▼阿里山國家風景區管理處的直播拍下火流星飛過天空，全程約9秒鐘。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

網友目擊火流星。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

一名網友1日凌晨在臉書PO文表示，凌晨1時52分行經國道一號，剛過三義的時候看到一團疑似火球的物體從天空掉下來，瞬間以為自己眼花，回家調行車紀錄器一看，居然真的有火球往豐原的方向飛去。

接著，又有兩名嘉義的駕駛分別在臉書社團「嘉義大小事」、「爆廢1公社」PO文，表示大約凌晨1時58分左右看到天空中飛過一團火球，地點是在嘉義市林森西路與文化路口，火球是朝西北往東南方向殞落，「中間像火球一樣，原本要許願，他X跟一台車一樣大，我傻眼。」

就連PTT八卦板也有台南的網友目擊這顆大火球，還有人分享交通部觀光局阿里山國家風景區管理處的直播影片，大約在凌晨1時53分的時候，的確有一顆巨大火球飛過夜空，這短短9秒鐘全被拍了下來。許多人說，「就火流星很奇怪嗎？很常見啊」、「我在東部也有看見，非常漂亮」、「我也有看到，綠色尾巴一直閃」、「我在板橋，有看到，速度超級快。」

▼嘉義網友目擊火流星。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

網友目擊火流星。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

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